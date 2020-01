Dlaczego Dino nie inwestuje w reklamy w tradycyjnych mediach?

Dino Polska praktycznie wcale nie inwestuje w reklamy w tradycyjnych mediach. Według danych Kantar Media (cennikowe dane bez rabatów) firma ta przez 11 miesięcy 2018 roku wydała tylko nieco ponad 62 tys. zł na reklamę w radiu, a w 2019 roku (od stycznia do listopada) – jedynie 4,4 tys. zł w gazetach. Jacek Kotarbiński, ekonomista i ekspert ds. marketingu w rozmowie z Wirtualnemedia.pl przekonuje, że próba wyjaśnienia stylu rozwoju sieci Dino wymaga spojrzenia na specyfikę biznesu sprzedaży detalicznej.

- Sieć Dino wykorzystuje w rozwoju kilka trendów: format dostosowany do potrzeb rynków lokalnych, zagęszczenie sieci w taki sposób by nie konkurować bezpośrednio z gigantami, a działać jednocześnie blisko klientów, dbałość o jakość rozumiana jako czystość sklepów i cały shopper marketing, rozsądne zarządzanie kategoriami produktów i cenami oraz koncentrację na promocji pozamedialnej – analizuje rozmówca Wirtualnemedia.pl.

Dlaczego Dino nie wykorzystuje ATL? - Spekuluję, że nie są w bezpośrednim starciu konkurencyjnym, w jakim są Lidl i Biedronka. Efektem każdej promocji sieci handlowej jest nawet nie tyle kupno konkretnego produktu, ale fizyczne pojawienie się klienta w sklepie. Jeżeli w danej lokalizacji nie ma sklepu Dino, ale jest Biedronka, a niedaleko Lidl, to klient wybiera spośród dwóch, a nie trzech sklepów. Dino stosuje rozsądną strategię omijania bezpośredniego starcia z JMP i Schwarz, ponieważ nie ma potrzeby uruchamiania działań ATL, by zapewniać sobie wzrost ruchu klientów. Istotą inwestycji w komunikację o wysokich zasięgach może być albo szybkie zbudowanie świadomości jakiejś marki premium lub wywołanie masowego działania, czyli regularne chodzenie do sklepu określonej marki. Jeżeli tego rodzaju wzrosty są osiągane innymi metodami, nie ma potrzeby używania ATL i budżet marketingowy alokowany jest w inne narzędzia – twierdzi ekspert.

