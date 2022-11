Dlaczego nowości alkoholowe debiutują tylko w Żabce?

Powierzchnia typowego sklepu Żabka to 67 mkw. czyli niewiele jak na sieć, która jest wybierana na testy wielu nowości produktowych. A jednak Żabka stała się siecią pierwszego wyboru dla wielu producentów wchodzących na rynek z kolejnymi nowościami. Obserwując ostatnie lata widzimy, że prawie każdy nowy produkt, który wzbudza emocje, najpierw próbuje swoich sił w Żabce.

Dlaczego alkohole Janusza Palikota zawsze debiutują w Żabce?

- Żabka to największa sieć typu convience w Europie, dzięki czemu nasze produkty są zawsze pod ręka naszych klientów. Dosłownie, niemal na każdym rogu, dostępne przez 7 dni w tygodniu. Sieć Żabka to świetny partner dla Manufaktury Piwa Wódki i Wina, bo stosuje na co dzień nowoczesne podejście do sprzedaży i marketingu. Podobnie jak my, wykorzystuje nowoczesne technologie w swoich działaniach - wyjaśniają nam przedstawiciele spółki.

Żabka liczy już blisko 9 tys. placówek. Nasycenie sklepami tej sieci jest naprawdę duże.

Debiut w Żabce zapewnia dobre wyniki sprzedażowe

- Wszystkie nasze marki debiutowały na zasadzie wyłączności w sieci Żabka. Wyniki sprzedaży były więcej niż satysfakcjonujące. Wyłączność pozwala nam na wprowadzanie bardzo szybko wielu innowacji produktowych i budowanie progresywnej półki alkoholi adresowanej do najbardziej wymagającej grupy klientów, ale także dotrzeć do tych, którzy szukają swoich nowych smaków. W swoich decyzjach chętnie korzystają z podpowiedzi aplikacji używanej przez

Żabkę. To niewątpliwy atut - dodają.

Żabka miejscem testowania nowości produktowych

Po okresie wyłączności marki Manufaktury Piwa Wódki i Wina dostępne są także w sieciach: Dino, Netto, Carrefour, a także w sieciach lokalnych i

sklepach niezrzeszonych w handlu tradycyjnym.

Jakie inne produkty zaczynały sprzedaż od Żabki? Tylko w ostatnim czasie były to m.in. Sukcesiliana od Kizo, Harnaś LodoHerbata, Kwiatowe lody E.Wedel OH!, Piwo MYJEBONGA i wódka WYJEBONGO, Chipsy Lay's o smaku KFC czy Lody Ekipa.