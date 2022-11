Dlaczego obuwie tak szybko drożeje?

Sprzedaż wzrosła również w następujących prezentowanych grupach: „farmaceutyki, kosmetyki, sprzęt ortopedyczny” (o 8,4%), „pozostałe” (o 5,6%), „żywność, napoje i wyroby tytoniowe” (o 2,4%). Najgłębszy spadek sprzedaży utrzymał się w podmiotach sprzedających paliwa stałe, ciekłe i gazowe (o 20,5%).

Sprzedaż przez internet rosła w październiku

W październiku 2022 r. w porównaniu z wrześniem br. odnotowano wyższą wartość sprzedaży detalicznej przez internet w cenach bieżących (o 0,7%). Udział sprzedaży przez Internet w sprzedaży „ogółem” zmniejszył się z 9,7% we wrześniu br. do 9,5% w październiku br. Spośród prezentowanych grup o znacznym udziale sprzedaży przez internet spadek udziału raportowały przedsiębiorstwa zaklasyfikowane do grupy „meble, rtv, agd” (z 17,6% przed miesiącem do 16,6%). Nieznaczny wzrost udziału zaobserwowano natomiast w grupach: „prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach” (z 25,6% do 26,0%) oraz „tekstylia, odzież, obuwie” (odpowiednio z 22,6% do 22,7%).

Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w październiku 2022 r. była wyższa niż przed rokiem o 0,7% (wobec wzrostu o 6,9% w październiku 2021 r.). W porównaniu z wrześniem 2022 r. notowano wzrost sprzedaży detalicznej o 0,3%. W okresie styczeń-październik 2022 r. sprzedaż wzrosła r/r o 6,0% (w 2021 r. wzrost o 7,4%).