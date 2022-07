Dlaczego opakowanie jest ważne? Marketing produktu #ColoursFactoryMasterClass

Reklamy, które otaczają nas niemal z każdej strony i w każdym miejscu, można łatwo zignorować. Produkty? Zdecydowanie trudniej! Kiedy konsument widzi Twoje produkty na półce, w e-sklepie lub gdy otrzymuje od Ciebie przesyłkę, masz szansę przyciągnąć jego uwagę, przynajmniej na kilka sekund.

Wykorzystaj ten moment, aby zakomunikować swoim odbiorcom korzyści i wartość swojej marki.

Według badań 52% konsumentów twierdzi, że prawdopodobnie wróciłoby do firmy po kolejny zakup, gdyby otrzymali produkty w opakowaniach premium.

90% konsumentów ponownie używa pudełek i toreb produktowych otrzymanych przy zakupie, a 40% udostępniłoby zdjęcie opakowania, jeśli byłoby ono interesujące.

Dane pokazują, że 70% konsumentów tworzy wyobrażenie marki na podstawie samego opakowania produktów. Natomiast 63% konsumentów uważa, że ​​opakowanie jest tak samo ważne jak sama marka.

Opakowanie to doskonały wyróżnik marki, który tworzy unikalne doświadczenia, buduje narrację, opowiada historię. Firmy produkujące elektronikę użytkową od dłuższego czasu rozumieją zagadnienia, traktujące opakowania jako część doświadczenia konsumenckiego i świetnie wykorzystują to w swoich działaniach. Pudełka Apple stają się produktem, tak samo jak same iPhone'y, Macbooki i inteligentne zegarki. Firmy dbają o pozytywne wrażenia z rozpakowywania produktów i komunikują rozpoznawalną jakość i trwałość, której poszukują klienci Apple.

Przyszłość opakowań i marketingu

Wraz ze starzeniem się pokoleń konsumentów oraz zmianą ich preferencji i zachowań, marki będą musiały traktować opakowania jako kanał komunikacji marketingowej, zarówno metodą bezpośrednią (logo, hasła, komunikaty, wezwania do działania), jak i pośrednią (materiały nadające się do recyklingu, jakość materiałów). Pokolenia młodszych konsumentów są bardziej skoncentrowane na zrównoważonym rozwoju i chętnie mówią “sprawdzam!”. Chcą rozsądnie wydawać pieniądze na marki, które dbają o nich i o środowisko.

Opakowanie jako narzędzie marketingowe

Opakowanie jest kluczowym czynnikiem w rozpoznawaniu marki, dlatego musi być spójne ze strategią wizualną marki i produktu. Pomaga klientom zidentyfikować rodzaj oferowanego produktu, buduje niezbędne elementy identyfikacji wizualnej. Opakowanie jest częścią przekazu marketingowego produktu, zawartego w strategii marketingowej.

Podczas projektowania opakowań produktów w grę wchodzą cztery kluczowe strategiczne czynniki marketingowe:

Pozycjonowanie

Opowiadanie historii

Komunikowanie wartości marki

Budowanie zaufania

Dlaczego opakowanie ma znaczenie

Konsumenci dokonują szybkich ocen na podstawie tego, na co patrzą. Patrzą na produkt, który jest ukryty w opakowaniu i który ma przekazać odpowiedni komunikat. To opakowanie przyciąga wzrok i zachęca do konkretnych czynności, ma też kluczowe znaczenie dla budowania rozpoznawalności marki. Nowe produkty wchodzące na rynek szukają sposobów na natychmiastowe wywarcie wpływu i wywołanie zachowań zakupowych klientów.

W Colours Factory od ponad 15 lat #DrukujemyDlaBiznesu. Pomagamy w wyborze surowców i technologii druku. Zapakuj swoje produkty w nasze opakowania.



Sprawdź, jak możesz zapakować swój produkt! Zapytaj o ofertę opakowań.

Autor: Sebastian Śnieciński, CMO w Grupie Colours Factory, tworzy i wdraża strategie osnute planami dla marek takich jak Drukomat.pl i Colours Factory. Lubi ludzi, dźwięki, fotografie, nowe media i technologie. Od zawsze uzależniony od kreatywnej pracy, muzyki, a od jakiegoś czasu też od Instagrama.



linkedin facebook instagram www