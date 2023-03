Dlaczego Polki nie zakładają firm?

Raport PARP pokazał, że samoocena Polek w związku z własną przedsiębiorczością była wyższa niż w roku poprzednim i zrównała się z poziomem u mężczyzn. Wysokie umiejętności kobiet w prowadzeniu firmy potwierdzają także inne badania.

Spółki, które mają więcej kobiet w swoich zarządach i radach nadzorczych, osiągają wyższe wyniki finansowe. Takie firmy są też lepiej wyceniane na giełdzie i cieszą się lepszym wizerunkiem społecznym.

Jednak kobiety wciąż potrzebują silnej motywacji, żeby działać w biznesie. Tak wynika z doświadczeń osób, które na co dzień wspierają przedsiębiorczość kobiet.

- Często spotykamy się z niepewnością wśród kobiet. Chociaż mają wysokie kompetencje, ciekawe pomysły, to jedyne czego brakuje to właśnie odwagi i pewności siebie - mówi Magdalena Jeżyńska, koordynatorka programu Biznes w Kobiecych Rękach, realizowanego przez Sieć Przedsiębiorczych Kobiet.

Syndrom oszusta i wewnętrzny krytyk

Kobiety często zmagają się z syndromem oszusta oraz nadmiernym perfekcjonizmem. Mają tendencję do podważania swoich osiągnięć zawodowych. Tłumaczą je „przypadkiem” czy „wyjątkowym szczęściem”, a nie własną wiedzą i pracą. Kobiety przed założeniem własnej działalności blokuje więc przekonanie, że wciąż nie są wystarczająco dobre, żeby budować markę opartą na własnej ekspertyzie. Zamiast działać, koncentrują się na tym, czego jeszcze im brakuje. Uważają, że muszą zrobić jeszcze jeden kurs i zdobyć jeszcze jeden certyfikat, żeby założyć firmę i monetyzować własną wiedzę.

Lojalność wobec pracodawcy blokuje aktywność kobiet

Przed założeniem własnej firmy powstrzymuje kobiety także zbytnia lojalność wobec aktualnego pracodawcy i zespołu. Badanie „Wpływ pandemii na perspektywy rozwoju zawodowego kobiet w biznesie” przeprowadzone przez Deloitte pokazuje, że kobiety rzadko myślą o zmianie ścieżki zawodowej, nawet jeśli są przeciążone pracą. Nie chcą sprawiać problemów współpracownikom i obarczać innych swoimi obowiązkami.

Trudne łączenie pracy z macierzyństwem

Żeby odważnie wkraczać do biznesu, kobiety potrzebują także systemowych rozwiązań – promocji urlopów tacierzyńskich i rodzicielskich oraz większej dostępności do żłobków, przedszkoli i innych instytucji opiekuńczych. Godzenie obowiązków domowych z pracą stało się jeszcze większym wyzwaniem dla kobiet w czasie pandemii. Wspomniane wyżej badanie potwierdza, że pandemia nasiliła tradycyjne obciążenie kobiet pracą na dwóch etatach: w domu i w firmie. Przyznało to aż 73% badanych.

Biznes jest lepszy w kobiecych rękach

Program Biznes w Kobiecych Rękach trwa od stycznia tego roku. To już 9. edycja programu, który pomaga uczestniczkom opracować własny pomysł na biznes i krok po kroku go zrealizować. Podczas wszystkich edycji programu wzięło udział 455 kobiet, powstało 335 firm, z których ponad 70% nadal stabilnie rozwijają swoją działalność.