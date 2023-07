DlaHandlu.pl z przeglądem gazetek promocyjnych. Pomaga podejmować decyzje zakupowe

– Fakt, że szukamy atrakcyjnych cen powoduje, że o wiele częściej chodzimy do sklepów, by upolować aktualną promocję lub rozejrzeć się czy nie ma akurat czegoś przecenionego. Ta strategia opiera się na założeniu, że z żelazną konsekwencją potrafimy sięgnąć tylko po promocyjny produkt i wyjść ze sklepu. Dlahandlu.pl, uruchamiając sekcję "Gazetki promocyjne sieci handlowych", chce dać konsumentom możliwość lepszego zaplanowania zakupów oraz przejrzenia promocji w spokoju i bez emocji, aby decyzje, które podejmujemy w sklepach służyły naszym portfelom i niemarnowaniu żywności kupionej na zapas lub pod wpływem impulsu – mówi Edyta Kochlewska, redaktor naczelna DlaHandlu.pl.

– Nawiązanie współpracy z serwisem dlahandlu.pl wpisuje się w strategię Grupy Blix, która ma na celu szeroką dystrybucję gazetek promocyjnych w jakościowych serwisach, umożliwiających pozyskanie jak największej uwagi klientów na publikowanych treściach. Cieszymy się, że serwis dlahandlu.pl grupy PTWP wybrał nas jako godnego współpracy partnera zajmującego się dystrybucją gazetek promocyjnych – mówi dr Krzysztof Łuczak – wiceprezes i Head of Retail w Grupie Blix.

Dlahandlu.pl to branżowy portal od kilkunastu lat dostarczający wiedzę z obszaru handlu detalicznego, w tym e-commerce. W świecie „post” konsumpcja tworzy jeden ekosystem, w którym handel i konsument to równorzędni uczestnicy procesu konsumpcji, a obie strony inspirują się wzajemnie. Portal DlaHandlu.pl odwiedza miesięcznie ponad 1 milion unikalnych użytkowników. Newsletter redakcji subskrybuje ponad 19 tys. czytelników, a w mediach społecznościowych portal obserwuje 31 tys. osób. Wydawcą portalu jest Grupa PTWP, organizator konferencji biznesowych z Europejskim Kongresem Gospodarczym w Katowicach na czele i wydawca 20 portali biznesowych takich jak wnp.pl, rynekzdrowia.pl czy propertynews.pl.

Więcej informacji na: https://www.dlahandlu.pl/gazetki/

Grupa Blix (dawniej Qpony.pl) zarządza trzema najpopularniejszymi aplikacjami zakupowymi, które każdego miesiąca docierają do milionów shopperów. Są to: Blix, Zdrowe Zakupy i Qpony. Technologia aplikacji umożliwia producentom i sieciom handlowym prowadzenie skalowalnych kampanii reklamowych w oparciu o przejrzyste dane. Kampanie prowadzone w aplikacjach Grupy Blix mają wysoką atencję użytkowników, co przekłada się na rzeczywisty wpływ na decyzje zakupowe.

Firma powstała w 2012 roku, tworząc pierwszą aplikację kuponowo-rabatową. W 2016 roku rozszerzyła portfolio o obecnie najpopularniejszą aplikację agregującą gazetki promocyjne – Blix. Dziś Blix jest numerem 1 w Polsce wśród aplikacji agregujących gazetki promocyjne i list zakupów, która miesięcznie dociera do 2,5 mln shopperów. W 2018 roku Grupa wzbogaciła się o aplikację Zdrowe Zakupy – inteligentny skaner produktów.

Mimo ugruntowanej pozycji na rynku Grupa Blix stale się rozwija i szuka nowych inwestycji. Wkroczyła również na rynki zagraniczne, wdrażając aplikacje Blix Ukraine oraz Blix Romania.

Grupa Blix to ekspert rynku retail i FMCG. Cyklicznie publikuje raporty dotyczące tego, w jaki sposób polscy konsumenci podejmują codzienne decyzje zakupowe, bada sposoby, w jakie shopperzy postrzegają największe polskie marki i sieci handlowe oraz przeglądają gazetki promocyjne.



Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości jest firmą działającą w obszarze zintegrowanych rozwiązań w zakresie komunikacji i nowych mediów, jej aktywność skupia się na rynku internetowym. Wydawca branżowych portali m.in.: wnp.pl, propertynews.pl, rynekzdrowia.pl, portalspozywczy.pl, dlahandlu.pl, portalsamorzadowy.pl, pulsHR.pl, farmer.pl oraz czasopism jak np. Magazyn Gospodarczy Nowy Przemysł.



Grupa PTWP zajmuje się organizacją kongresów, konferencji, seminariów i wydarzeń specjalnych na czele z Europejskim Kongresem Gospodarczym – European Economic Congress (EEC) – jedną z najbardziej prestiżowych imprez odbywających się w Europie Centralnej.



W skład Grupy PTWP wchodzi także spółka PTWP Event Center zarządzająca Międzynarodowym Centrum Kongresowym i Halą Widowiskowo-Sportową Spodek w Katowicach.



W kwietniu 2013 r. Grupa PTWP zadebiutowała na rynku NewConnect. Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości powstało w Katowicach w 1995 r.