Długi czerwcowy weekend jeszcze z obostrzeniami

Boże Ciało bowiem przypada w tym roku na czwartek 3 czerwca; fot. shutterstock

W najnowszym rządowym rozporządzeniu wszystkie obostrzenia przewidziano do 5 czerwca. To oznacza, że w długi czerwcowy weekend nadal w ograniczonym zakresie mają funkcjonować m.in. hotele i restauracje.

Galerie, hotele, restauracje

Przypomnijmy, że hotele i pensjonaty (które będą mogły otworzyć się już 8 maja) w czasie długiego weekendu będą mogły działać maksymalnie przy 50-procentowym obłożeniu. Zamknięte pozostaną też hotelowe restauracje (serwowanie posiłków będzie możliwe do pokojów) oraz strefa wellness&spa.

Połowę klientów mogą zaprosić do środka restauracje i bary, które otworzą się od 15 maja. Najpierw jednak od 15 maja możemy korzystać z ogródków restauracyjnych. Konieczny będzie m.in. zachowany limit osób na stolik.

29 maja goście restauracji będą już mogli spożywać posiłki w środku. Według nowego rozporządzenia konsumenci będą mogli zająć co drugi stolik, jeżeli odległość między nimi będzie wynosiła co najmniej 1,5 m (chyba że stoliki oddzielać będzie co najmniej metrowa przegroda, wtedy nie ma tego obowiązku).

W taki sam sposób mają działać galerie handlowe - czyli do 5 czerwca wyłącznie w reżimie sanitarnym.

Środki do dezynfekcji rąk lub rękawiczki

Rządzący przypominają o obowiązkach obiektów handlowych w § 10. Czytamy w nim. m.in.

1. Do dnia 5 czerwca 2021 r. osoby przebywające:

1) w obiekcie handlowym lub usługowym o powierzchni sprzedaży lub świadczenia usług powyżej 2000 m2,

2) w placówce handlowej w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni,

3) na stacji paliw płynnych w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni,

4) w miejscu prowadzenia sprzedaży na targowisku (straganie)

– są obowiązane nosić rękawiczki jednorazowe lub stosować środki do dezynfekcji rąk.

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy osób, które nie mogą zakładać lub zdejmować rękawiczek z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim, lub osoby mającej trudności z samodzielnym założeniem lub zdjęciem rękawiczek; okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane.

3. Do dnia 5 czerwca 2021 r.:

1) obiekty handlowe lub usługowe o powierzchni sprzedaży lub świadczenia usług powyżej 2000 m

2, placówki handlowe w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni oraz zarządzający targowiskami (straganami) są obowiązani zapewnić rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk;

2) obiekty handlowe lub usługowe o powierzchni sprzedaży lub świadczenia usług powyżej 2000 m

2 oraz placówki handlowe w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni są obowiązane dokonywać, w godzinach ich otwarcia, co najmniej raz na godzinę, dezynfekcji stanowiska kasowego lub stanowiska obsługi, lub dystrybutora na stacji paliw płynnych w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni;

3) zakłady pracy są obowiązane zapewnić:

a) osobom zatrudnionym niezależnie od podstawy zatrudnienia rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk,

b) odległość między stanowiskami pracy wynoszącą co najmniej 1,5 m, chyba że jest to niemożliwe ze względu na charakter działalności wykonywanej w danym zakładzie pracy, a zakład ten zapewnia środki ochrony osobistej związane ze zwalczaniem epidemii.

Przypomnijmy, że od 15 maja będzie możliwe zniesienie obowiązku zasłaniania dróg oddechowych na zewnątrz. Nie będziemy musieli nosić maseczek, jeżeli zachowamy 1,5 metra odstępu od innych.

Dodajmy, że po 9 maja każda pełnoletnia osoba będzie mogła już zarejestrować się na szczepienie przeciw Covid-19.

Czytaj tekst ustawy.