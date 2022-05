Długi weekend w czerwcu droższy od majówki o 10 proc.

Morze i Zakopane najpopularniejsze

Podczas majówki największym zainteresowaniem cieszyły się rejony górskie, ale teraz czas na morze według danych Nocowanie.pl - ¼ wszystkich wyszukiwań zakwaterowania w czasie długiego weekendu w czerwcu dotyczy województwa pomorskiego, a ⅕ zachodniopomorskiego. Trzecie pod tym względem jest województwo małopolskie (15 proc. zapytań), czwarte dolnośląskie (13 proc. zapytań) a piąte podkarpackie (8,5 proc. zapytań).

Jeśli chodzi o konkretne miasta, to zainteresowanie jest bardzo rozdrobnione - najpopularniejsze jest Zakopane, ale dotyczy go tylko 4,3 proc. zapytań. W dalszej kolejności zainteresowaniem turystów cieszą się Karpacz (4 proc. zapytań), Poznań (3,5 proc. zapytań), Krynica Morska (2,5 proc. zapytań) i Szczawnica (2 proc. zapytań).

Będzie drożej niż w czasie majówki

- Z naszych danych wynika, że na długi weekend czerwcowy Polacy planują wypoczynek na łonie natury. Osób szukających zakwaterowania w większych miejscowościach jest niewiele. Chociaż bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się województwa nadmorskie, to bardzo niewiele wyszukiwań dotyczy miast czy bardziej znanych ośrodków. Widać też wzrost cen w stosunku do weekendu majowego. Na podstawie oszacowanej przez nas średniej ceny wyjazdu możemy stwierdzić, że średni koszt za osobę wyniesie 88 zł na dobę, podczas gdy w czasie majówki było to 82 zł - mówi Tomasz Zaniewski, CFO Nocowanie.pl.

Wyjeżdżamy najczęściej na 3 dni i bez dzieci

Blisko połowa osób poszukujących noclegu na długi weekend czerwcowy - 46 proc. - jest zainteresowana wyjazdem trzydniowym. Zakwaterowania na wyjazd czterodniowy szuka 21 proc. osób. Tylko na dwa dni chce wyjechać 13,5 proc. turystów, a na 5 dni zaledwie 3,5 proc. Aż ¼ zapytań dotyczy zakwaterowania dla dwojga dorosłych bez dzieci. Tylko 16 proc. dotyczy dwojga dorosłych z dwojgiem dzieci, a 12,5 proc. dwojga dorosłych z jednym dzieckiem. Nieco ponad ⅓ wyjeżdżających szuka noclegów w kwaterach i pokojach, a 28 proc. jest zainteresowanych domkami. Na trzecim miejscu znalazły się apartamenty, których dotyczy 15,5 proc. zapytań, a na czwartym pensjonaty (7,5 proc.) Piąte miejsce zajmują gospodarstwa agroturystyczne - 4 proc. zapytań. Nieco ponad 3 proc. turystów jest zainteresowana wynajęciem willi, natomiast pozostałych form zakwaterowania - jak hotele, hostele, ośrodki wypoczynkowe, campingi czy motele - dotyczy tylko od 0,1 do 2,5 proc. zapytań.