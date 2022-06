Długi weekend z Biedronką: Promocja 20 piw gratis

Ulubiona promocja na piwo wraca w nowej odsłonie. Od poniedziałku 13 czerwca do środy 15 czerwca klienci mogą skorzystać z wyjątkowej, codziennie innej oferty, by łącznie otrzymać gratis nawet do 20 butelek piwa przy zakupie 20 sztuk.

Do spełnienia warunków promocji konieczne jest użycie karty Moja Biedronka lub nowej aplikacji mobilnej Biedronka.



Tylko w poniedziałek, 13.06, przy zakupie 5 sztuk wszystkich rodzajów butelek piwa butelkowego Hardmade 400 ml klient może otrzymać kolejne 5 sztuk gratis, jeśli w jego koszyku znajdzie się 10 butelek. Rabat wyniesie wartość 5 butelek i zostanie rozłożony proporcjonalnie na wszystkie butelki. Dostępne są do wyboru różne smaki, w tym takie jak „Raspberry Crush”, „Peach Ice Tea Crush” oraz „Pear Crush”, które można mieszać dowolnie. Łączny dzienny limit na jedną Kartę Moja Biedronka wynosi 10 butelek (5 gratis).



Natomiast we wtorek, 14.06, w promocji 5+5 gratis dostępne będzie piwo Łomża Jasne 500 ml w butelce bezzwrotnej. Mechanizm promocji pozostaje taki, jak dzień wcześniej — należy zakupić 10 butelek, wtedy przyznany zostanie rabat o wartości 5 z nich.

Piwne promocje bardzo popularne wśród klientów Biedronki

- Wiemy, jakim szczególnym zainteresowaniem wśród klientów cieszą się promocje na piwo i napoje przed takimi okazjami jak czerwcówka. Tym razem zdecydowaliśmy się, by codziennie, od poniedziałku do środy, oferować inny rodzaj piwa, tak by każdy smakosz mógł skorzystać z korzystnej oferty i atrakcyjnych cen - mówi Marta Walkiewicz, kupiec odpowiedzialna za ofertę piw w sieci Biedronka



W środę, 15.06, bezpośrednio przed rozpoczęciem długiego weekendu gratis można otrzymać dwa razy więcej butelek niż w poprzednie dni, ponieważ przy zakupie na jednym paragonie 20 butelek piwa butelkowego Carlsberg, klient otrzyma 10 sztuk gratis. Do wyboru w ramach marki Carslberg są piwa typu Pilsner, Premium Export oraz piwo bezalkoholowe 0%. Butelki można mieszać dowolnie.