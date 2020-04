DM BDM spodziewa się relatywnie dobrych wyników spółek FMCG. Zaleca kupować akcje Eurocash

Analitycy DM BDM, w raporcie z 3 kwietnia, podnieśli rekomendację dla akcji Eurocash do Kupuj, z Akumuluj. Ich zdaniem, wpływ epidemii COVID-19 na gospodarkę będzie znaczący, jednak spółki FMCG mogą prezentować najlepsze rezultaty finansowe z obszaru handlu. Kluczowe w bieżącej sytuacji będzie utrzymanie ciągłości dostaw oraz dostępność pracowników.

- Liczymy, że kolejnych kwartałach spółka będzie kontynuowała trend poprawy wyników w kolejnych kwartałach. Integracja w segmencie detalicznym została praktycznie ukończona, a pozytywne efekty powinna dać także optymalizacja EC Dystrybucja/EC Alkohole – oceniają analitycy.

- Wpływ epidemii COVID-19 na gospodarkę będzie znaczący, jednak w naszej ocenie spółki FMCG mogą prezentować najlepsze rezultaty finansowe z obszaru handlu. Kluczowe w bieżącej sytuacji będzie utrzymanie ciągłości dostaw (zarząd spółki podkreślał, że póki co nie jest to problematyczne) oraz dostępność pracowników. Podkreślamy także solidny bilans grupy – dodają.

DM BDM spodziewa się, że wyniki Eurocash za pierwszy kwartał 2020 r. mogą być wsparte przez masowe zakupy robione na zapas (potwierdzają to dane Nielsena – w dn. 9- 15.03. odnotowano wzrost koszyka zakupowego o 57% r/r). - Szacujemy, że marża brutto podniosła się do 13,1%, co wraz z prowadzonymi działaniami integracyjnymi w detalu oraz hurcie przełoży się na osiągnięcie ok. 136 mln PLN EBITDA MSSF 16 – napisali analitycy w raporcie.

Ich zdaniem, rezultaty spółki za cały 2020 r. przyniosą dodatnią dynamikę. Na poziomie przychodów oczekują 25,6 mld PLN (uwzględniając konsolidację Frisco i ubytek sprzedaży z tyt. zakazu sprzedaży papierosów mentolowych; pozytywny wpływ zmiany miksu produktowego dla marży brutto) oraz ok. 824 mln PLN EBITDA MSSF 16 (wg MSR 17 = 432 mln PLN). Zysk netto powinien być bliski 55 mln PLN.

W 2021 oczekują oni ok. 26,8 mld PLN przychodów, ok. 854 mln PLN EBITDA MSSF 16 (MSR 17 = 473 mln PLN) i 81 mln PLN zysku netto. W prognozach od 2021 uwzględniono wpływ podatku od sprzedaży detalicznej (w ujęciu całorocznym ok. 40- 45 mln PLN).

- Wśród ryzyk poza wpływem COVID-19 na gospodarkę wymieniamy m.in. ciągle wymagającą sytuację na rynku pracy czy większy ubytek sprzedaży w formacie papierosów (oraz związane z tym zmiany w kapitale obrotowym). Do tej pory przedstawiciele spółki wskazywali w wywiadach, że grupa nie ma problemów z zatowarowaniem i ciągłością dostaw (zamówienia realizowane w ciągu 2 dni). W naszej ocenie większym wyzwaniem może być (w zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej) dostępność pracowników w sklepach i na magazynach – oceniają analitycy.

Autorem raportu jest Adrian Górniak.