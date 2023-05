dm drogerie otwierają kolejny sklep. Znamy lokalizację

dm drogerie rozwijają sieć

- Opole jest naszą 14. drogerią w Polsce, ale każde nowe otwarcie to dla nas ważne wydarzenie, dzięki któremu docieramy jeszcze bliżej kolejnych klientów - mówi Marek Mączka, kierownik regionalny dm w Polsce.

Powierzchnia sali sprzedaży dm w Opolu wynosi ponad 630 mkw. Drogeria zadbała o dodatkowe udogodnienia dla klientów. Sklep wyposażony jest w ławeczkę do odpoczynku, czy stację pakowania prezentów, z której korzystać można nieodpłatnie. Na klientów czeka komfortowy parking w centrum handlowym. Drogeria otwarta będzie od poniedziałku do soboty w godzinach od 09:00 do 21:00. Sieć zatrudniła ośmiu pracowników na potrzeby nowo otwartej lokalizacji.

W asortymencie dm znajduje się szeroki wybór produktów do pielęgnacji twarzy i ciała, artykuły zdrowotne i higieniczne oraz produkty w kategoriach kosmetyki i perfumy. Klienci mogą także kupić żywność, artykuły gospodarstwa domowego i karmę dla zwierząt. Dużą popularnością cieszą się produkty marek własnych: Balea i alverde.

Udogodnienia dla klientów dm drogerie

Przyjazna aranżacja wnętrz sklepów sprawia, że zakupy są wygodne i przyjemne dla klientów. Obok bezpłatnego dozownika z wodą, czy toalety, w sklepie znajdują się terminale foto z usługą natychmiastowego wydruku zdjęć i naklejek. W dm w CH Karolinka klienci będą mieli możliwość wykonania biometrycznej fotografi do paszportu i innych dokumentów, oraz skorzystania z rozbudowanego serwisu foto. Rodzice na miejscu znajdą przewijak z zapasem pieluch marki własnej babylove. Dla najmłodszych zaś dm przygotował bujanego konika oraz małe wózki zakupowe.

dm drogerie w Opolu, fot. mat. pras.

Tym, co wyróżnia dm na polskim rynku są ceny. Drogerie gwarantują atrakcyjną i trwałą cenę półkową, która nie jest podwyższana przez okres minimum 4 miesięcy od daty ostatniej podwyżki widocznej przy każdym produkcie. Dzięki temu ceny półkowe dm są trwale niższe. dm wychodzi z założenia, że nie należy sztucznie zawyżać cen, by potem obniżać je na krótki okres, zmuszając klienta do kupowania produktów na promocjach, a nie wtedy, kiedy faktycznie ich potrzebuje.

Drugim wyróżnikiem są oferty kuponów rabatowych w aplikacji "Mój dm" oraz dodatkowe kupony PAYBACK umożliwiające naliczenie wielokrotności punktów PAYBACK za dany zakup. W skali miesiąca to łącznie około dwudziestu różnego rodzaju kuponów, które w połączeniu z gwarancją trwałej ceny tworzą korzystną ofertę dm.