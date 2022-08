dm z kolejnymi drogeriami w Polsce. Gdzie?

- Pierwsze dwie drogerie dm działają już w Polsce od kilku miesięcy, jednak otwierając nasz trzeci sklep, tym razem w Lubaniu, wciąż mamy w sobie ten sam entuzjazm, który towarzyszył naszemu debiutowi na rynku - mówi Markus Trojansky, General Manager w Polsce.

W asortymencie dm znajduje się szeroki wybór produktów do pielęgnacji twarzy i ciała, artykuły zdrowotne i higieniczne oraz produkty w kategoriach kosmetyki i perfumy. Klienci mogą także zakupić żywność, artykuły gospodarstwa domowego, usługi foto i karmę dla zwierząt.

Zawsze korzystnie - polityka dm

„Zawsze korzystnie” to najważniejsze przesłanie dm, które daje klientom gwarancję trwałej, zawsze korzystnej ceny, bez czekania na promocje.



– Naszym celem jest zapewnienie przyjemnych zakupów – bez poczucia pogoni za ofertami czy ryzyka przeoczenia najlepszych okazji. To nasza obietnica dla klientów. Chcemy, żeby mieli pewność, że kiedykolwiek przyjdą do dm na zakupy, zawsze będzie to dla nich korzystne – tłumaczy Markus Trojansky.

Powierzchnia sali sprzedaży drogerii dm w Lubaniu wynosi około 440 mkw. Sieć zatrudniła siedmiu pracowników na potrzeby nowo otwartej lokalizacji.

Powierzchnia sali sprzedaży drogerii dm w Lesznie wynosi około 460 mkw. Sieć zatrudniła ośmiu pracowników na potrzeby nowo otwartej lokalizacji.