Do 2023 śledzone będą cyfrowe zachowania 40 proc. populacji globalnej

Trendem, na który warto w tym roku zwrócić uwagę jest rozwijający się Internet of Behaviour (IoB). Eksperci Gartnera są bowiem zdania, że do 2023 roku cyfrowo „śledzone” będą zachowania i ślady cyfrowe około 40% światowej populacji, a pochodzące z tego informacje zaczną być podstawą do kreowania naszych zachowań konsumenckich i społecznych - mówi dr Dominika Kaczorowska-Spychalska z Katedry Marketingu, Wydział Zarządzania UŁ

To zdecydowanie nasili obawy związane z bezpieczeństwem, prywatnością i etyką, co potwierdzają wyniki pierwszego ogólnopolskiego raportu „Digital ethics – polscy konsumenci wobec wyzwań etycznych związanych z rozwojem technologii”. Nie bez znaczenia będzie także poziom i zakres wykorzystania zaawansowanych technologicznie rozwiązań jako potencjalnego remedium na pogłębiające się od kilku lat zjawisko ekonomii samotności. Technologia stwarza bowiem spore możliwości w obszarze komercjalizacji kolejnych aplikacji czy platform imitujących i zastępujących realne kontakty międzyludzkie. Co ciekawe, z jednej strony technologia jest często postrzegana jako jeden z czynników determinujących pogłębianie się zjawiska społecznego wyobcowania, z drugiej staje się równolegle środkiem mającym mu przeciwdziałać. Wydaje się także, że w tym roku technologie cyfrowe znajdą większe, niż dotychczas, zastosowanie w obszarze działań proekologicznych i jeszcze bardziej zintensyfikują zmiany w sektorze e-health.