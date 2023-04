Do Biedronki trafiły już pierwsze polskie truskawki. Ile zapłacimy w tym roku?

Pomimo, że za nami dopiero pierwsze ciepłe i słoneczne dni w tym roku, w Biedronce wiosna w pełni. Do blisko 1200 placówek, które znajdują się w pobliżu centrów dystrybucyjnych w miastach takich jak: Skarbimierz, Kostrzyn, Kraków, Sosnowiec, Ruda Śląska i Warszawa trafią pierwsze zbiory polskich truskawek. To dopiero początek dostaw, a z każdym tygodniem karmazynowy owoc będzie docierał do kolejnych placówek. Biedronka wprowadziła je do sprzedaży tak wcześnie jako pierwsza sieć w Polsce.

- Cieszę się, że dzięki doskonałej współpracy z mniejszymi, lokalnymi gospodarstwami możemy powitać polskie truskawki w sklepach sieci Biedronka już w pierwszej połowie kwietnia. To pokazuje, że współpraca z mniejszymi, rodzinnymi gospodarstwami przynosi realne korzyści – zarówno tym, którzy uprawiają owoce, jak i tym, którzy na nie czekają, by kupić w naszych sklepach, komentuje Damian Wojewódzki, kupiec regionalny owoców i warzyw w sieci Biedronka.



W ramach pierwszych dostaw do sklepów sieci Biedronka dostarczana będzie odmiana malling centenary, która pochodzi z dwóch polskich upraw – jednej w woj. wielkopolskim i jednej w woj. świętokrzyskim. Znawcy nazywają czasem tę odmianę „miss truskawek”, ze względu na piękne, duże owoce, które charakteryzują się doskonałym, pełnym smakiem i wyrazistą czerwoną barwą. To księżniczka wśród truskawek deserowych.

- Z Biedronką współpracuję od 2021 roku i sukcesywnie rozwijamy tę kooperację. Cieszę się, że to właśnie moje truskawki trafiają najwcześniej do sklepów. To miłe widzieć jak owoce kilkumiesięcznej pracy teraz mogą cieszyć klientów, dla których to prawdziwy początek wiosny, dodaje Jarosław Radola, którego truskawki z upraw w okolicach Blizanowa koło Kalisza trafiły właśnie do sklepów sieci Biedronka.

40 zł/kg truskawek w Biedronce

Produkt będzie dostępny w wybranych placówkach sieci w cenie 9,99 zł za opakowanie 250g. Wraz z intensyfikacją zbiorów, w kolejnych tygodniach zaczną się pojawiać większe opakowania, a także wypełnione po brzegi estetyczne łubianki. W szczycie sezonu Biedronka razem z lokalnymi rolnikami organizuje dostawy świeżych truskawek bezpośrednio do sklepów znajdujących się najbliższej plantacji, tak aby każdego dnia klienci mogli kupić produkt dopiero co zerwany z krzaka.

Do sieci Biedronka trafiły już pierwsze polskie truskawki. Ile zapłacimy w tym roku?

Jednym z priorytetów i filarów strategii Biedronki są zakupy od lokalnych, rodzimych producentów i zawsze, jeśli jest to tylko możliwe 100% owoców i warzyw, które można wyhodować w Polsce, pochodzi od polskich rolników. W ramach struktury sieć posiada stanowiska kupców lokalnych, którzy aktywnie poszukują także mniejszych, rodzinnych gospodarstw rolnych, którym proponują nawiązanie współpracy z Biedronką. W tym przypadku do końca 2022 roku Biedronka podpisała ponad 250 umów z niewielkimi gospodarstwami rodzinnymi, które dostarczyły do sieci ponad 120 rodzajów owoców i warzyw o łącznej wadze 85 tys. ton.