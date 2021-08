Do kiedy w Tesco można zrealizować bony i vouchery?

- W związku z procesem zamykania sklepów Tesco w Polsce wszystkie Bony towarowe /żywieniowe e-bony/ eVouchery i karty podarunkowe / żywieniowe TESCO będą realizowane w otwartych sklepach Tesco do 28 października 2021 r. włącznie - podał detalista.

Tylko w sierpniu pięć sklepów Tesco zostanie zamkniętych. To kolejne obok 51 sklepów Tesco z puli 301 przejętych przez Netto, które zostały wytypowane do zamknięcia. W ten sposób suma zamykanych lokalizacji rośnie do ponad 55 a liczba zwalnianych pracowników do 3 tys. osób.

Do końca roku sieć Netto planuje otworzyć łącznie ponad 150 sklepów w całej Polsce. Koniec całego procesu konwersji z Tesco na Netto planowany jest na połowę przyszłego roku.