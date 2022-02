Do końca lutego wycena spółek wchodzących w skład holdingu rolno-spożywczego. Czy wejdzie Eurocash?

Kowalczyk w piątek w Polskim Radiu 24 był pytany o powstanie holdingu rolno-spożywczego.

"Pracujemy nad tym holdingiem. Trwają wyceny spółek. (...) Długa przerwa była - niestety - w tym procesie i te wyceny niektóre się pomarnowały" - powiedział Kowalczyk.

Przeczytaj także: Polski Holding Spożywczy powinien powstać do czerwca

Jak dodał, "teraz jest ta aktualizacja". "I zgodnie z harmonogramem do końca lutego te spółki mają być już wycenione, wszystkie, które wchodzą w skład holdingu i zacznie się proces tworzenia. Cały czas podtrzymuję, że na sezon owoców miękkich, holding powinien powstać" - powiedział. Dodał, że chodzi o czerwiec - lipiec.

Szef resortu rolnictwa przekazał, że holding będzie skupiał przedsiębiorstwa głównie z zakresu przetwórstwa. Jak mówił, chodzi o Krajową Spółkę Cukrową, czy Elewarr.

"Chcemy też nabywać przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa inne zakłady przetwórcze, po to, żeby wnosić do holdingu. A nawet gdyby tych zakładów nie było, to sam system kapitałowy też pozwala na pewną ingerencję i łamanie zmów cenowych" - wskazał minister.

W listopadzie ub. r. wicepremierzy Jacek Sasin i Henryk Kowalczyk podpisali umowę o współpracy między kierowanymi przez siebie ministerstwami przy tworzeniu holdingu spożywczego.

Holding ma być spółką zbudowaną na bazie Krajowej Spółki Cukrowej. Resort aktywów wybrał wariant konsolidacji polegający na tym, że zostaną wyemitowane akcje, które zostaną objęte przez Skarb Państwa. Ponadto Skarb Państwa będzie miał prawo głosu w 100 proc. ze swoich akcji.

W skład holdingu mają wejść spółki takie jak Elewarr oraz spółki: Danko, Małopolska Hodowla Roślin, Poznańska Hodowla Roślin, Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego, Pomorska-Mazurska Hodowla Ziemniaka, Hodowla Zwierząt i Nasiennictwa Roślin Polanowice i Kombinat Rolny Kietrz.

Rynkowe pogłoski mówią o tym, że do holdingu mógłby wejść Eurocash.

Czy Eurocash pasowałby do Narodowego Holdingu Spożywczego? - Można tak pomyśleć, patrząc np. na nowego prezesa grupy i zmiany w zarządzie. Pan Paweł Surówka to osoba do tej pory związana ze spółkami Skarbu Państwa, co oznacza, że umiałby poznać Eurocash dużo lepiej, dzięki czemu łatwiej byłoby ją wycenić. Ten pomysł nie jest pozbawiony sensu, ale w dalszym ciągu jesteśmy w sferze spekulacji - mówił nam ostatnio Dariusz Dadej, Analityk, Departament Analiz i Doradztwa Noble Securities.