Do którego kosza wrzucać paragony?

Aplikacja Pan Paragon zabrała się za wyjaśnienie kwestii związanych z paragonami jako odpadami.

- Na papierze z rolki można otrzymać nie tylko paragony, ale także wszelkiego rodzaju bilety, potwierdzenie zapłaty czy wydruk z bankomatu. Wszystkie tego typu świtki powinny lądować w tym samym pojemniku na śmieci - wyjaśniają autorzy aplikacji.

Większość dowodów zakupu jest wykonanych z papieru termicznego, który zawiera domieszki substancji chemicznych. To sprawia, że świstki drukowane na rolce nie mogą być uznawane za czysty papier.

Większość paragonów nie nadaje się do recyklingu

Skład paragonu sprawia, że nie nadaje się on do recyklingu. Miejsca, w których przetwarza się makulaturę nie są w stanie wytworzyć surowca z tego rodzaju papieru.

Do jakich śmieci wyrzucać paragony?

W świecie makulatury paragony uznawane są one za zanieczyszczenia. Z tego powodu paragony należy wyrzucać do ODPADÓW ZMIESZANYCH.

Gdzie wyrzucać niebieskie paragony?

Część sklepów wprowadziła do codziennego użytku niebieskie paragony, które uznawane są za bardziej przyjazne środowisku. Dlaczego? Tego typu paragony wykonane są z recyklingu i posiadają certyfikat FSC, który stanowi gwarancję, że takie produkty pochodzą ze zrównoważonej uprawy. Czy to sprawia, że te dowody zakupu można ze spokojną głową wyrzucać do pojemników z papierem? Przedstawiciele Lidla i Kauflandu, gdzie natkniemy się na takie paragony zapewniają, że ich niebieskie paragony mogą być wyrzucone do makulatury.