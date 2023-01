Do Lidl Polska powraca Tydzień XXL – zniżki i oszczędności dzięki większym opakowaniom

W związku z rosnącą inflacją oraz sytuacją ekonomiczną wielu polskich rodzin, coraz większa liczba klientów zmuszona jest do bardziej rozważnych zakupów oraz oszczędzania. Lidl Polska rozumiejąc tę sytuację, nieustannie dba o to, aby móc oferować klientom wysokiej jakości produkty w niskiej oraz konkurencyjnej cenie. Obecnie w sklepach Lidl Polska, dzięki akcjom, jak gratisowe środy z Lidl Plus oraz Tania sobota, możemy kupić produkty w niższych cenach - informuje sieć.

W poniedziałek 9 stycznia do Lidl Polska powraca oferta Tygodnia XXL, w trakcie którego klienci będą mieli dostęp do korzystniejszych ofert pod względem ceny, ale także gramatury produktu. Sieć zaprasza klientów do kupowania powiększonych opakowań ulubionych marek jako sposób na oszczędne zakupy. Posiadacze Karty Dużej Rodziny będą mogli skorzystać z 10-proc. zniżki na ponad 300 produktów XXL.

Tydzień XXL KDR Lidl.jpg

W ofercie Tygodnia XXL są m.in. warzywa i owoce z Ryneczku Lidla, czyli: cytryny XXL o 34% taniej (4,49 zł/ 750 g/ 1 opak.), pomarańcze XXL o 33% taniej (10,99 zł/ 3 kg/ 1 opak.), polskie ziemniaki jadalne XXL o 25% taniej (5,95 zł/ 4 kg/ 1 opak.), czy polską marchew XXL o 43% taniej (8,99 zł/ 4 kg/ 1 opak.).

W niższych cenach oferowane są także wędliny, nabiał, makarony, oliwki, dania gotowe, jaja, lody oraz słodkie i słone przekąski, zaś orzechy Alesto - do 34% taniej w porównaniu do standardowego asortymentu.

Z kolei wybrane wędliny sklepy oferują do 40% taniej – np. kabanosy XXL (16,69 zł/ 480 g/ 1 opak.) czy kiełbasa żywiecka XXL (11,99 zł/ 600 g/ 1 opak.) oraz polędwica sopocka w plastrach XXL (9,51 zł/ 400 g/ 1 opak.). Frankfurterki z szynki XXL dostępne będą już za 11,29 zł / 450 g/ 1 opak, a duże opakowanie kindziuka tylko 5,99 zł/ 130 g/ 1 opak.

Oprócz oferty produktów spożywczych klienci mają dostęp do środków czystości oferowanych w większych opakowaniach, np. kapsułki Ariel o 46% taniej w porównaniu do Kapsułek Ariel 31 szt. (64,99 zł/ 63 szt./ 1 opak.) czy tabletki do zmywarki Finish Power Essential Lemon mega pack o 40% taniej w porównaniu do kapsułek Finish Power Essential 50 szt. (69,99 zł/ 160 szt./ 1 opak.).