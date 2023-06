Do McDonald's czy na kasę w Biedronce? Stawki bardzo podobne

Ile zarabia się w McDonald's? Stawki 2023

Pracownik warszawskiej restauracji w CH Sadyba może liczyć na umowę o pracę, stawkę 22,00 zł brutto/godzinę +20 % stawki za pracę w godzinach nocnych 23:00-7:00; wynagrodzenie w wysokości 4130-4520 zł/brutto na miesiąc (kwota zawiera dodatek 2 zł brutto do każdej przepracowanej godziny za brak absencji oraz ekwiwalent za pranie i obuwie).

Pracownik restauracji w Bydgoszczy w CH Focus otrzyma stawkę w wysokości 20zł/ h, umowę o pracę, dodatek do stawki godzinowej za pracę w godzinach nocnych (20%), za pracę w weekendy i święta dodatkowo 2 zł do każdej przepracowanej godziny oraz dodatek frekwencyjny 1,5zł do każdej przepracowanej godziny.

W Ustroniu stawka godzinowa to 21,45 zł/h brutto plus dodatki do wynagrodzenia: 20% stawki za pracę w godzinach nocnych 23:00-07:00.

Rok temu McDonald's promował prac w restauracjach oferując pracownikom umowę o pracę, wypłatę na czas i stabilne miejsce pracy, wynagrodzenie 4065 zł brutto ( podana kwota zawierała dodatek za brak absencji ) oraz 30% dodatek za pracę w godzinach nocnych.

Restauracja McDonald's fot. mat.pras.

Praca w McDonald's czy w Biedronce?

Czy te warunki są porównywalne do pracy kasjera w popularnych sieciach handlowych? Przypomnijmy, średnia pensja kasjera w Polsce to 3700 zł brutto (netto 2852 zł).

Ponad ¾ pracowników sieci Biedronka otrzyma od lipca br. wyższe wynagrodzenia. Podwyżki pensji obejmą ponad 60 tys. osób na stanowiskach kasjera, sprzedawcy-kasjera, pracownika sklepu czy zastępcy kierownika sklepu. Sprzedawca-kasjer, rozpoczynający pracę w sieci Biedronka zarobi od lipca 2023 r. nie mniej niż 4050 zł do 4400 zł brutto, a jeśli ma staż powyżej 3 lat od 4200 zł do 4650 zł brutto.

Pracownicy sklepów Lidl zarabiają 4 200-5 150 zł brutto na początku zatrudnienia. Po roku pracy sieć gwarantuje wzrost płacy do poziomu 4 400-5 350 zł brutto. Po dwóch latach stażu pracy: 4 600-5 600 zł brutto.

Na stanowisku sprzedawcy Aldi płaci na start od 3710 do 4210 zł brutto. Po dwóch latach wynagrodzenie wzrasta do 4010 - 4610 zł brutto za miesiąc.

Zastępca kierownika sklepu na początku zarabia 4610 -5210 zł miesięcznie. Po trzech latach wynagrodzenie będzie wynosić 5560 - 6160 zł miesięcznie.

Kierownik sklepu dostaje początkowo 5910 - 6810 zł miesięcznie brutto. Po trzech latach jest to 6810-7710 zł brutto miesięcznie.