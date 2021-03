Do naszego koszyka częściej trafiają produkty w opakowaniach zbiorczych

Od początku pandemii obserwujemy jej wpływ na decyzje zakupowe Polaków. Niektóre trendy towarzyszą nam tylko przez chwilę i są związane np. z sezonowością produktów, inne wciąż wpływają na nasze codzienne nawyki. Rzadziej wybieramy się do sklepów, przez co do naszego koszyka częściej trafiają produkty w większych opakowaniach - ocenia Perfetti Van Melle.

Jeszcze przed rokiem Polacy, jako konsumenci, dosłownie bili rekordy w codziennym odwiedzaniu placówek handlowych. Drobne zakupy lub kawa rano przed pracą, szybkie wyjścia w ciągu dnia do zlokalizowanych np. obok biura niewielkich delikatesów w poszukiwaniu przekąsek na lunch i wreszcie postój na zakupy w większym dyskoncie w drodze powrotnej do domu sprawiały, że przeciętny polski konsument nawet kilka razy dziennie odwiedzał różne sklepy spożywcze.

Pandemia i idące za nią obostrzenia tj. przejście na tryb pracy zdalnej, czy zamknięcie szkół i uczelni wyższych zmieniły liczbę wizyt w sklepach, a co za tym idzie co i jak kupujemy. Przez ostatni rok obserwowaliśmy różnorodne trendy. Według najnowszych, lutowych, badań jednym z trendów, który pozostał z nami „na dłużej” są zakupy na zapas. Już prawie połowa z nas (46 proc.) kupuje więcej niż jest w stanie zużyć na bieżąco. Co ciekawe wynik ten jest wyższy aż o 5 punktów procentowych niż miesiąc temu i jednocześnie jest najwyższym w Europie (dane za Deloitte).

Całość na portalspozywczy.pl