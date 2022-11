Do Portu Łódź na zakupy i po książkę z biblioteki

Biblioteka w Porcie Łódź to pierwsza tego typu inicjatywa podjęta w centrum handlowym na terenie Łodzi. Na miejscu cyklicznie będą organizowane również bezpłatne warsztaty dla dzieci i dorosłych.

Biblioteka Miejska zajęła w Porcie Łódź powierzchnię 50 mkw. Zlokalizowana jest w pobliżu sklepu Media Markt w jednej z trzech sal, które centrum handlowe przeznaczyło na inicjatywy lokalne.

Biblioteka czynna jest przez trzy dni w tygodniu, od czwartku do soboty, w godzinach 12:00 – 19:00. Oprócz podstawowych usług bibliotecznych w punkcie realizowane będą też liczne bezpłatne warsztaty skierowane do różnych grup wiekowych.

Biblioteka w Porcie Łódź (fot. mat. pras.)

Port Łódź to nie tylko zakupy

Biblioteka to kolejne już przedsięwzięcie Portu Łódź skierowane do lokalnej społeczności, a także kolejna współpraca podjęta z łódzką miejską organizacją.

- Port Łódź to nie tylko zakupy, w naszym centrum podejmujemy szereg inicjatyw z myślą o mieszkańcach Łodzi i regionu, tworząc ogólnodostępne i bezpłatne miejsca do spotkań, pracy, realizacji przeróżnych inicjatyw sportowych, kulturalnych czy społecznych. Bardzo chętnie współpracujemy też z organizacjami i fundacjami, które w swojej działalności kierują się także i nam bliskimi wartościami – troską o środowisko i wsparciem lokalnej społeczności. Dzięki temu możemy realizować wspólne cele na szeroką skalę, co ma miejsce np. przy obecnej inicjatywie podjętej we współpracy z Biblioteką Miejską - mówi Maria Szwed, Community Engagement Leader w Porcie Łódź. - Biblioteka w centrum handlowym to pierwsze tego typu przedsięwzięcie realizowane w Łodzi. Jesteśmy bardzo ciekawi jak zareagują na nie odwiedzający Port Łódź i mieszkańcy naszej dzielnicy. Trzymamy kciuki za rozwój tego projektu – dodaje.

Odwiedzający bibliotekę będą mieli realny wpływ na jej kształt, zasoby, a nawet na nazwę miejsca. Początkowy okres działalności punktu ma przynieść odpowiedzi na pytania, czego oczekują od tego miejsca lokalni użytkownicy, jaki ma mieć ono charakter i co ma oferować – tak, by każdy znalazł w nim coś dla siebie. Biblioteka w Porcie Łódź ma być przyjazną przestrzenią, jak najbardziej dostosowaną do potrzeb osób, które będą z niej korzystać.