Do sklepu PAYBACK powróciły bilety do Multikina

W ramach współpracy Multikina z programem PAYBACK, w ofercie Programu lojalnościowego pojawiła się możliwość wymiany zebranych punktów PAYBACK na vouchery na bilety. Powrót tej oferty na pewno przypadnie do gustu wszystkim kinomanom.

Aby skorzystać z promocji, należy posiadać zarejestrowaną kartę PAYBACK, zalogować się na stronie Programu, a następnie w Sklepie z Nagrodami znaleźć odpowiedni voucher (sklep.payback.pl/nagrody/bilet-do-multikina). Voucher można otrzymać po wymianie 2599 punktów PAYBACK. Jeśli jednak ktoś nie ma wystarczającej liczby punktów, brakującą kwotę może dopłacić w złotówkach. Dzięki biletom do kina odebranym za punkty PAYBACK można sobie zagwarantować dowolne miejsce (z wyłączeniem strefy VIP), na dowolny seans 2D w każdym Multikinie w Polsce, w dowolny dzień tygodnia, łącznie z weekendami. Zakupiony voucher jest bezzwrotny.

Wymiany punktów na bilety można dokonać także w kasie dowolnego Multikina – w tym celu należy zgłosić obsłudze chęć wymiany punktów PAYBACK. Ten sposób płatności możliwy jest także przy zakupie biletów poprzez stronę multikino.pl. Należy jednak pamiętać, że ceny biletów mogą się różnić w zależności od kina.

W wybrane dni drugi bilet taniej w Sklepie PAYBACK

Kupując bilet do Multikina w Sklepie z Nagrodami PAYBACK, uczestnicy Programu mogą dodatkowo skorzystać z promocji. W wybrane dni można kupić drugi bilet ze specjalną obniżką, sięgającą nawet 50%. Wystarczy, że uczestnik ma na swoim koncie co najmniej 200 punktów PAYBACK: min. 100 punktów do wykorzystania na pierwszy voucher i min. 100 punktów do wykorzystania na voucher zniżkowy. Promocja jest ograniczona czasowo, więc warto śledzić stronę PAYBACK.pl i aplikację mobilną PAYBACK, by być na bieżąco i skorzystać z oferty.

Trwa coroczne wygaszanie punktów PAYBACK

Z końcem lutego bieżącego roku wszystkie punkty zebrane wcześniej niż przed trzema laty tracą swoją ważność. To idealny moment, by przeznaczyć je na dostępne w Sklepie z Nagrodami PAYBACK vouchery, nagrody rzeczowe lub wsparcie instytucji charytatywnych. Więcej szczegółów na temat corocznej akcji wygaszania punktów można znaleźć pod adresem: payback.pl/wygaszanie.