Dobra Kaloria: Rozwija się rynek roślinnych dań na grilla

Trend roślinny na Majówce

Jak przyznaje Karolina Kubara, współwłaścicielka Dobrej Kalorii, podczas Majówek coraz wyraźniej widać trend roślinny.

– Trend ograniczania mięsa obejmuje wszystkie formy i sposoby jedzenia. Menu na Majówkach zmienia się podobnie jak menu w restauracjach, dietach pudełkowych czy nawet na weselach. Z roku na rok w czasie sezonu grillowego nasze produkty na ruszt notują wzrosty – mówi Karolina Kubara.

Dodaje jednocześnie, że nie chodzi tu o radykalną zmianę nawyków Polaków. Większość osób sięgających po roślinne zamienniki mięsa chce po prostu spróbować czegoś innego.

– Bardzo często ludzie sięgają po zamienniki mięsa nie dlatego, że chcą ograniczyć mięso, tylko dlatego, że chcą zjeść coś nowego. Przyglądamy się temu rynkowi od 2019 roku, czyli od początku pojawienia się naszych zamienników. Zmiany widać z roku na rok – dodaje.

Co można wrzucić na ruszt w wersji wege?

Oprócz warzyw takich jak cukinia czy szparagi, które bardzo dobrze się grillują, na ruszcie można zrobić m.in. fantastycznego burgera.

– W tym roku wprowadziliśmy kolejnego burgera właśnie na sezon grillowy. To burger z boczniaków. Jest bardzo „mięsisty”, ma kolor zbliżony do czerwonego mięsa i ma wyraźny, wołowy smak. Burgery świetnie sprawdzają się na grillu, ponieważ szybko się je przyrządza, a w połączeniu z bułką i dodatkami tworzą szybkie danie – wymienia Karolina Kubara.

Niezmiennie hitem grillowym pozostają kiełbaski i kaszanka. Tu Dobra Kaloria również proponuje zamienniki mięsa.

– Kaszanka była w zeszłym roku hitem naszego sezonu grillowego. Stworzyliśmy produkt w osłonce z alg, która świetnie zastępuje tradycyjne osłonki używane w produktach mięsnych. Dzięki niej nasza kaszanka po podpieczeniu rozkosznie chrupie, zamiast stawać się miękka na grillu. W tej samej osłonce mamy też kiełbaski – mówi Karolina Kubara.

Dobra Kaloria: Nowości na grilla

W tym sezonie Dobra Kaloria wprowadziła kolejne nowości, w tym dwa rodzaje kiełbasek grillowych: chipotle cheddar oraz barbecue. Od dwóch lat w ofercie marki dostępna jest też klasyczna kiełbaska grillowa.

– Lubimy jeść dobrze. Smak jest bardzo ważny we wszystkich produktach. Nasza kiełbaska barbecue o dymno-słodkim, lekko pikantnym smaku czy bardziej pikantna kiełbaska chipotle cheddar z nutą serową mają po prostu dobrze smakować. Smak produktu na grillu powinien być wyraźny po podgrzaniu – podkreśla.

Niezwykle istotny jest też odpowiedni proces technologiczny.

– Dobrze, żeby roślinna kiełbaska zachowywała się na grillu podobnie jak mięsna, czyli „pociła się” i miała chrupiącą skórkę. Dzięki temu osoby ograniczające mięso nie mają poczucia, że z czegoś rezygnują. Chcemy dać pełnię doznań – mówi Karolina Kubara.

Nie tylko dla wegetarian i wegan

Współwłaścicielka Dobrej Kalorii namawia, by podczas wspólnego grillowania nie traktować zamienników mięsa jako produktów wyłącznie dla wegetarian i wegan.

– Produkty Dobrej Kalorii na grilla nie są produktami tylko dla wegan i wegetarian. Są produktami dla wszystkich osób, które chcą po prostu zjeść kaszankę czy kiełbaskę i od kilku lat obserwujemy, że wręcz łączą przy grillu osoby na tradycyjnej i roślinnej diecie bo smakują i jednym i drugim – przekonuje.

Karolina Kubara zdradza przy tym, że przed wdrożeniem produktów Dobra Kaloria robi próby smaku głównie na osobach jedzących mięso.

– Kiedyś przy grillu była grupa ludzi jedzących mięso i jeden wegetarianin grillujący cukinię. Teraz jest wybór, co wrzucić na ruszt. Jeżeli mamy mówić o masowej zmianie dotyczących zrównoważonej żywności i przekonaniu jak największej liczby osób do roślinnej diety, to te produkty muszą dobrze smakować możliwie wielu osobom – podkreśla.