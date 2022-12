Dobra passa Dino Polska. Ten rok to czas rekordów

Kluczowe wydarzenia 2022 roku w Dino Polska:

Nowy członek zarządu Dino

2 grudnia Rada Nadzorcza spółki powołała Piotra Ścigałę na członka zarządu. Ścigała jest związany z Dino Polska od 2003 r. W latach 2003-2004 pełnił funkcję kierownika marketu Dino. W latach 2004-2014 pełnił funkcje kierownicze w centrali firmy odpowiadając m. in. za obszary wsparcia istniejących i nowych marketów Dino, a także za kontrolę operacyjną sklepów. W 2014 r. objął stanowisko Dyrektora Działu Kontroli, w ramach którego organizuje i nadzoruje prace szeregu działów związanych z zapewnieniem jakości i funkcjonowaniem marketów Dino oraz centrów dystrybucyjnych.

2000. sklep pod szyldem Dino

W lipcu sieć otworzyła swój 2000. sklep. To zdarzenie miała miejsce po 23 latach obecności marki na rynku.

Na koniec września sieć liczyła już 2 069 marketów, o 94 więcej niż kwartał wcześniej i o 363 markety więcej niż na koniec września 2021 r.

Dino najdroższą spółką w indeksie WIG20

Również w lipcu podano, na szczycie najbardziej wartościowych spółek na GPW doszło do istotnych przetasowań. Ani żaden bank, ani koncern energetyczny nie dzierżą już miana największej spółki giełdowej. Tam, gdzie tracą państwowi giganci, zyskuje przedstawiciel sektora prywatnego, czyli sieć sklepów spożywczych Dino Polska. Spółka warta jest ponad 33 mld zł jest obecnie najbardziej wartościową w indeksie WIG20.

Dino czeka na wynik postępowania UOKiK

W połowie roku UOKiK podał, że prowadzi postępowania w sprawie praktyk sieci, które mogły wykorzystywać swoją przewagę kontraktową wobec mniejszych podmiotów. Wśród detalistów wobec których wszczęto postępowanie jest: Auchan, Biedronka, Żabka, Dino i Selgros. Jeszcze nie wiemy jakie decyzje podjął UOKiK. Czy będzie kara dla Dino?

Twórca Dino najbogatszym Polakiem

W czerwcu podano, że według tygodnika "Wprost" majątek Tomasza Biernackiego wynosi już ponad 15 mld złotych. Tym samym właściciel sieci supermarketów Dino stał się najbogatszym Polakiem. Z pierwszego miejsca ustąpił Zygmunt Solorz-Żak. Wyprzedził go Michał Sołowow.

Dino inwestuje w fotowoltaikę

W 2022 roku sieć intensywnie pracowała nad instalacją paneli fotowoltaicznych w swoich sklepach.

Moc należących do spółki instalacji generujących energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii wzrosła z 29 MW na koniec 2021 r. do 53 MW na koniec września 2022 r. Umożliwiło to wyprodukowanie 34,5 GWh energii z OZE, o 2,6 razy więcej niż w pierwszych trzech kwartałach 2021 r. Emisja szkodliwych substancji do atmosfery zmniejszyła się dzięki temu o około 24 tys. ton CO2.

Centrum dystrybucyjne w gminie Lubień Kujawski

Na początku roku Dino kupiło działkę pod nowe centrum dystrybucyjne. Nieruchomość kosztowała ponad 3 miliony złotych. Do transakcji doszło w gminie Lubień Kujawski. Centrum zostało wybudowane na powierzchni 15 ha.