Dobra sprzedaż Carrefoura w Polsce. Ubyło jednak 20 sklepów

Alexandre Bompard, prezes i dyrektor generalny, skomentował: „Carrefour utrzymał dobre wyniki w pierwszym kwartale, odnotowując szczególnie wyraźny wzrost w Ameryce Łacińskiej. Grupa kontynuuje zdobywanie udziałów w rynku we wszystkich swoich głównych krajach.

W inflacyjnym środowisku, zaostrzonym przez konflikt na Ukrainie, Carrefour polega na profesjonalizmie i doświadczeniu swoich zespołów, aby zapewnić dostępność produktów i chronić siłę nabywczą swoich klientów”.

Sprzedaż w Polsce to 505 mln euro, co oznacza wzrost LfL o 5.5 proc. Wzrost sprzedaży LfL w Europie to tylko 0,7 proc.

Przeczytaj także: Carrefour wprowadza zniżki na produkty sprzedawane do własnych opakowań

Grupa miała w Polsce na koniec pierwszego kwartału 2022 r. 935 sklepów (92 hipermarkety, 152 supermarkety, 682 convenience i 9 sklepów typu miękki dyskont).

Na koniec 2021 r. w Polsce było 955 sklepów (91 hipermarketów, 151 supermarketów, 704 convenience i 9 dyskontów.)