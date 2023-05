Dobre wieści dla emerytów i rencistów. Od 1. czerwca zarobią więcej

Bezpieczny niższy próg, który nie wpływa na zmniejszenie emerytury czy renty, wzrasta o ponad 273 zł brutto, a wyższy powodujący zawieszenie świadczenia o 508 zł brutto.

– Od jutra górną granicą bezpiecznego dorabiania jest kwota 4 987 zł brutto. Dodatkowy miesięczny przychód do tej kwoty nie spowoduje zmniejszenia wypłacanej przez ZUS emerytury bądź renty. Natomiast, żeby Zakład nie wstrzymał wypłaty świadczenia, dodatkowy miesięczny przychód między czerwcem a wrześniem nie powinien być wyższy niż 9 261,60 zł brutto – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Jeśli zarobki, które emeryt lub rencista uzyska z dodatkowego przychodu, będą mieściły się w granicach od 70 proc. do 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia, wówczas wypłata z ZUS-u może być zmniejszona o kwotę przekroczenia, jednak nie więcej niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia.

Kwota maksymalnego zmniejszenia jest różna dla poszczególnych świadczeń, a od marca 2023 r. do końca lutego 2024 r. wynosi:

· 794,35 zł dla emerytur i rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,

· 595,80 zł dla rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy,

· 675,24 zł dla rent rodzinnych, do których uprawniona jest jedna osoba

– Limitów nie muszą pilnować te osoby, które przeszły na emeryturę po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego, czyli kobieta po 60. roku życia, a mężczyzna po ukończeniu 65. lat. Oni mogą dorabiać bez ograniczeń – dodaje rzeczniczka.

Uważać muszą jednak ci seniorzy, którym ZUS podwyższył wyliczoną emeryturę do kwoty świadczenia minimalnego (od marca 1588,44 zł brutto). Jeśli przychód z tytułu pracy przekroczy wysokość kwoty podwyższenia do minimalnej emerytury, to świadczenie za dany okres będzie wypłacane w niższej kwocie, tj. bez dopłaty do minimum – wyjaśnia Kowalska-Matis.

Według rzeczniczki, bez ograniczeń mogą również dorabiać niektórzy renciści. Do tej grupy osób, należą pobierający renty dla inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy powstała w związku ze służbą wojskową oraz osoby pobierające rentę rodzinną po uprawnionych do tych świadczeń.

Ten przywilej dotyczy również rencistów pobierających rentę rodzinną, która jest kwotowo korzystniejsza od ustalonej emerytury z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego.

Od czerwca niektórzy pracujący renciści i wcześniejsi emeryci będą mogli więcej dorobić do swojego świadczenia niż dotychczas. Niższy, bezpieczny próg zarobków zwiększa się o ponad 273 zł brutto, a wyższy o 508 zł brutto.