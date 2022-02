Dobre wyniki Carrefoura w Polsce, ale problemy w Belgii

Polski rynek

Sprzedaż w Polsce w 2021 r. urosła LfL o 3 proc. Sprzedaż brutto w ostatnim kwartale osiągnęła wartość 613 mln euro, a w całym roku 2,1 mld euro. Na koniec roku działało u nas 955 sklepów Carrefour. Oznacza to stratę 1 placówki na przestrzeni IV kw. 2021 roku.

Grupa

Sprzedaż porównywalna Carrefoura wzrosła o 2,3% w roku finansowym 2021, do 81,2 mld euro. Zysk operacyjny wzrósł o 7,7% i to po bardzo udanym roku obrotowym 2020.

Według dyrektora generalnego Alexandre'a Bomparda dobre liczby potwierdzają słuszność jego planu strategicznego. Detalista zyskuje udział w rynku we wszystkich głównych krajach, a strategia cyfrowa również daje wyniki: sprzedaż żywności online wzrosła o ponad 20%. Plan cięcia kosztów przyniósł 930 mln euro w 2021 r., a do 2023 r. firma chce zaoszczędzić łącznie 2,7 mld euro. W ten sposób grupa jest dobrze uzbrojona w rosnącą inflację.

Problemy w Belgii

Na francuskim rynku detalista wykazuje wzrost we wszystkich segmentach. Udział w rynku wzrósł o dwa punkty bazowe, e-handel wzrósł o 19% (18% w przypadku żywności). Carrefour widzi poprawę także w innych krajach europejskich. Rentowność poprawia się we wszystkich krajach, z wyjątkiem Belgii, gdzie porównywalna sprzedaż spadła o 4,2% za cały rok, a nawet o 6,8% w czwartym kwartale.

Jak podkreśla Carrefour, w ciągu ostatnich dwóch lat wyniki w Belgii pozostają solidne. Spadek w drugiej połowie roku wynika głównie z poważnych problemów logistycznych u podwykonawcy. W ten sposób detalista nawiązuje do strajków w firmie Kuehne+Nagel, która chce zamknąć swoje centrum dystrybucyjne w Nivelles. Od końca września detalista boryka się z pustymi półkami i do tej pory nie wszystkie problemy z zaopatrzeniem zostały rozwiązane. Co więcej, największy franczyzobiorca w Belgii również nie radzi sobie dobrze: Groupe Mestdagh skończy wyłączne partnerstwo z Carrefour do 2023 r. po tym, jak wysiłki restrukturyzacyjne nie przyniosły wystarczających rezultatów.