Dobre wyniki Lewiatan Holding. Cyfryzacja może jednak obciążyć finanse

Za 2021 r. Lewiatan Holding uzyskał przychody ze sprzedaży w wysokości 708. 011,1t ys. zł z czego 65% stanowiła sprzedaż towarów, a 35% przychody z tytułu usług. Dynamika sprzedaży do roku ubiegłego wyniosła 104,8 %. Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 2.959 tys. zł, a wskaźnik zyskowności 0,4%.

Zysk netto Lewiatan Holding za 2021 r. to 2.247.9 tys. zł

Zysk netto za 2021 r. wyniósł 2.247.9 tys. zł i wzrósł o 33,7% w porównaniu do roku ubiegłego. Wskaźnik zyskowności netto za 2021 r. wyniósł 0,3%. Na dzień 31.12.2021 r. spółka dysponowała aktywami w wysokości 146.717,6 tys. zł. Źródła finansowania aktywów to w 12,6% kapitały własne i w 85,6% zobowiązania wobec kontrahentów - głównie zobowiązania krótkoterminowe.

Wyższa sprzedaż marki własnej Lewiatan Holding

Sprzedaż produktów marki własnej Lewiatan w roku 2021 wyniosła 474,2 mln zł i była wyższa o 4,5% w porównaniu do roku poprzedniego. Marża detaliczna produktów marki własnej w 2021 roku wyniosła 26,7%. Spółka wprowadziła do sprzedaży 146 nowych SKU, z czego 61 SKU w stałym

asortymencie (dodatkowo 85 SKU przygotowanych akcyjnie) zamykając portfolio na koniec grudnia 2021 roku ilością 573 produktów.

Obroty zrealizowane w 2021 roku z producentami w ramach centralnych kontraktów handlowych wyniosły 3 500 mln zł i były wyższe o 2,5% w stosunku do roku 2020.

Liczba sklepów firmy na koniec roku wyniosła

Założenia budżetowe Lewiatan Holding na rok 2022

Na rok 2022 przychody ze sprzedaży planowane są na poziomie 737 008 tys. zł. co stanowi 4,1% przyrostu w porównaniu do wykonania 2021r. w tym :

• 5,2 % przyrost przychodów ze sprzedaży produktów marki własnej,

• 6,2 % przyrost wpływów z realizacji centralnych kontraktów handlowych.

W roku 2022 planowany wynik operacyjny wynosi 3 810 tys. zł, co jest wynikiem zbliżonym do roku 2021, a planowany zysk brutto wynosi 2 053 tys. zł i jest mniejszy od poziomu z roku 2021 o 28%.

Kluczowe plany i działania Lewiatan Holding w 2022 r.

Działania w 2022 roku koncentrować się będą wokół trzech kluczowych obszarów:

• Budowanie wartości marki:

o realizacja kampanii „Urodzeni Przedsiębiorcy” oraz „Wybieram lokalne”

o przeprowadzenie trzech telewizyjnych kampanii reklamowych oraz stałej

komunikacji reklamowej w radio oraz w internecie

o zakończenie prac nad strategią komunikacji marki Lewiatan. Implementacja

rozwiązań w sieci

• Interakcja z konsumentem:

o rozwój aplikacji „Mój Lewiatan” oraz programu lojalnościowego „Mój Lewiatan”

o rozwój projektu „Gotuję z Lewiatanem” (stała komunikacja, budowanie zasięgu)

o komunikacja ogólnopolska w mediach promocji wielopakowych

o realizacja konceptu „Lewiatan w chwilę” (wdrożenia pilotażowe, test konceptu)

• Interakcja wewnątrz organizacji:

o zorganizowanie spotkania z Franczyzobiorcami oraz Partnerami Handlowymi sieci Lewiatan

o realizacja projektu cyfryzacji sieci (m.in. CSA 2.0, Lewiatan Biznes)

o prace nad strategią operacyjną 2023-2025.