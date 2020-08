Dobro&Dobro zastąpi Costa Coffee w Atrium Centrum

W miejscu zamkniętej kawiarni Costa Coffee, w biurowcu Atrium Centrum w Warszawie otworzy się lokal sieci Dobro&Dobro.

Obecnie trwa remont. Dobro&Dobro to sieć założona przez dwoje młodych obywateli Ukrainy, którzy zaczynali w 2016 roku od najmniejszej kawiarni w Polsce, przy ul. Puławskiej w Warszawie. Obecnie działa 6 placówek w Warszawie, a kolejne dwie są w trakcie przygotowań do otwarcia. Kolejne powstają we Wrocławiu, Kaliszu i Łodzi.