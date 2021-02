Dobrostan żywnościowy jednym z trendów konsumenckich 2021

fot. shutterstock

Mintel wydał raport na temat trendów na Globalnym Rynku Żywności i Napojów, jakich należy się spodziewać w 2021 roku.

Jak czytamy, pandemia uświadomiła konsumentom, jak ważne jest, by zadbać o swój dobrostan. Już wcześniej widoczna tendencja do zwracania większej uwagi na zdrowie psychiczne i emocjonalne obecnie nasiliła się z powodu pandemii i jej dalekosiężnych skutków. W kolejnych latach konsumenci będą coraz częściej szukać produktów i usług, które oferują korzyści dla zdrowia psychicznego i emocjonalnego. Funkcjonalne formuły i multisensoryczne, emocjonalnie angażujące produkty pomogą markom z branży żywności, napojów i gastronomii uszczknąć większy kawałek tortu, jakim jest sektor opcji zapewniających dobrostan psychiczny i emocjonalny. Mintel przewiduje, że produkty z kategorii żywności i napojów oparte na innowacyjnych recepturach pozwolą konsumentom dowiedzieć się, w jaki sposób dieta wpływa na zdrowie psychiczne i emocjonalne, co z kolei zwiększy zainteresowanie psychologicznym podejściem do zdrowego odżywiania.

Rytuały przygotowania lub konsumpcji żywności

Potrzeba spokoju i poczucia kontroli może być zaspokojona dzięki rytuałom przygotowywania, prezentowania lub konsumpcji żywności. Dzięki nowym formatom kawy w Azji przygotowanie kawy staje się momentem, którym się można delektować. Aż 77% dorosłych konsumentów w Chinach zgadza się ze stwierdzeniem, że poczucie posiadania rytuału w codziennym życiu przyczynia się do poprawy nastroju. Amerykańska marka czekolady premium Vosges oferuje pięć zestawów rytuałów, w których różne rodzaje czekolady łączą się z określonymi kryształami i ziołami, tworząc Rytuał Radości, Pomyślności itp.

Wzmacnianie doświadczeń

W najbliższych latach multisensoryczne i funkcjonalne receptury będą miały za zadanie wzmocnienie efektu odprężających działań, takich jak oglądanie telewizji, granie w gry komputerowe czy medytacja. Składniki funkcjonalne czy oddziałujące na zmysły, takie jak zapach, będą stosowane w wirtualnych wydarzeniach w celu wzmocnienia doświadczenia „realu”. Innowacyjne koncepcje obejmują energetyczne przekąski do jedzenia podczas pełnej akcji gry wideo czy uspokajające napoje zapachowe oferowane razem z tutorialem do nauki medytacji.

Trendy żywnościowe według Mintela