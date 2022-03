Dodatkowe 12 mln zł od Fundacji Biedronki na opłacenie uchodźcom noclegów

Łącznie Grupa Jeronimo Martins, poprzez Fundację Biedronki i Biedronkę, zadeklarowała pomoc na rzecz uchodźców z Ukrainy w wysokości ponad 46 mln zł.

Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu Fundacja Biedronki rozpoczyna nowy program pomocy, który ma się koncentrować na zapewnieniu najbardziej potrzebującym uchodźcom bezpłatnych noclegów. Otrzymają oni możliwość skorzystania z tymczasowego bezpłatnego pobytu w wybranych hotelach, pensjonatach i ośrodkach noclegowych w Polsce.





- Obecnie pilną potrzebą jest zapewnienie uchodźcom dachu nad głową, szczególnie w początkowym i zapewne najtrudniejszym okresie po przybyciu do Polski. Dlatego właśnie to dodatkowe wsparcie od głównego udziałowca Jeronimo Martins jest tak ważne, ponieważ pozwala nam rozszerzyć nasze działania poza pomoc żywnościową i uruchomić ten program - mówi prezeska Fundacji Biedronki- Katarzyna Scheer.



Pomoc będzie udzielana za pośrednictwem organizacji pracujących bezpośrednio przy wsparciu przyjeżdżających do Polski uchodźców. Program jest skierowany do osób, które szukają schronienia z powodu wojny w Ukrainie i nie mogą liczyć na krewnych czy znajomych.

Razem wspieramy Ukrainę

Dzięki zaangażowaniu Grupy Jeronimo Martins, Biedronki, Fundacji Biedronki i SFMS (głównego udziałowca Jeronimo Martins) wspólnie zadeklarowana kwota pomocy na rzecz uchodźców z Ukrainy wynosi ponad 46 mln zł:

5 mln zł – kwota przeznaczona przez Fundację Biedronki na program kart przedpłaconych i bonów na zakupy do sieci sklepów Biedronka;

5 mln zł – wartość darowizn rzeczowych ze strony Biedronki na rzecz organizacji pomocowych wspierających uchodźców;

5 mln euro, czyli ok. 24 mln zł – kwota przeznaczona przez Biedronkę na rzecz organizacji aktywnie wspierających uchodźców:

* 1 mln euro dla Caritas Polska

* 1 mln euro dla Polskiego Czerwonego Krzyża

* 1 mln euro dla Polskiej Akcji Humanitarnej

* 1 mln euro dla Polskiej Misji Medycznej

* 1 mln euro dla Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce.

2,5 mln euro, czyli ok. 12 milionów złotych – dodatkowe środki głównego udziałowca Jeronimo Martins (SFMS) dla Fundacji Biedronki na program zapewniający bezpłatne noclegi dla uchodźców.



Dodatkowo Biedronka umożliwiła chętnym klientom włączenie się w pomoc:

klienci Biedronki mogą dokonywać wpłat finansowych na rzecz organizacji pomocowych podczas płacenia w kasach tradycyjnych oraz samoobsługowych klienci Biedronki mogą przekazać produkty na rzecz Banków Żywności.

Biedronka wsparła też pracowników z Ukrainy poprzez bezzwrotne dofinansowanie w wysokości 1000 zł, a także pomoc psychologiczną w języku ukraińskim.