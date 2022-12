Dodatkowy dochód? Jedną z odpowiedzi może być franczyza

Zdaniem ekspertów franczyza to jeden najlepszych pomysłów na biznes. Ten model biznesowy z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością. Jego największym atutem jest fakt, że aby rozpocząć działalność nie trzeba posiadać żadnej specjalistycznej wiedzy, żeby dobrze skalkulować koszty. Tak jest w przypadku lodziarni franczyzowej. Nie wymaga ani wysokich kwot inwestycji, ani dużych nakładów pracy. To dlatego wielu przedsiębiorców traktuje ją jako biznes dodatkowy, który w stosunkowo krótkim czasie pozwala na wygenerowanie zadowalających zysków.

Otworzenie własnej lodziarni pod szyldem LodyBonano w zależności od wybranego konceptu, kosztuje od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Nie są to wygórowane kwoty, tym bardziej że wielu franczyzobiorców notuje zwrot z inwestycji już po pierwszym sezonie.

Na korzyść lodziarni jako działalności dodatkowej przemawia ponadto fakt, że sprzedaż ma charakter okresowy – pierwsze lokale otwierają się już w kwietniu, a przy dobrej pogodzie działają nawet do października.

Przewaga franczyzy nad budowaniem własnej marki od podstaw opiera się przede wszystkim na oszczędności czasu. Po pierwsze przystępujemy do rozpoznawalnej sieci, nie trzeba więc udowadniać klientom, że mają do czynienia z wysoką jakością produktów – oni po prostu to wiedzą. Po drugie zaś korzystamy z opracowanych strategii marketingowych oraz akcji promocyjnych. Właściciel nie musi wymyślać własnych koncepcji – otrzymuje rozwiązania, które są gotowe do wdrożenia.