Dodatkowy guzik w kasach samoobsługowych Biedronki. Znacznie ułatwia zakupy

Interia pisze, że Biedronka ulepszyła swoje kasy obsługowe o nową funkcję, która jeszcze bardziej skróci czas niezbędny do zeskanowania cen produktów. O aktualizacji systemu urządzeń poinformowano na grupie na Facebooku "Biedronkowe cuda", która skupia niemal 600 tysięcy internautów.

Nowa funkcja na kasach w Biedronce

Jedna z członkiń grupy zamieściła w niej post z fotografią, na której widać nową funkcję. Niewielka ikonka z czerwonym znakiem "plus" i napisem "sprzedaż ilościowa". Klient nie musi każdorazowo skanować ceny tego samego produktu, jeśli dodał do swojego koszyka kilka sztuk tej samej rzeczy. Teraz wystarczy raz zeskanować cenę produktu i podać liczbę pozostałych, takich samych artykułów, by system przeliczył ich całkowitą należność.

