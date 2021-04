Dokąd zmierza hurt? Eurocash i Specjał zatrudniają specjalistów

Specjał i Eurocash przeglądają opcje strategiczne; fot. Eurocash

Na rynku handlowym mogą szykować się duże przetasowania. Dwie wielkie spółki - Eurocash i Specjał - szukają nowej ścieżki rozwoju. Mają im w tym pomóc wyspecjalizowani doradcy rynkowi. Czy tą ścieżką będzie e-commerce? Ta opcja wydaje się bardzo prawdopodobna w przypadku lidera rynku.

Grupa Eurocash - największy hurtowy dystrybutor FMCG w Polsce z 28% udziałem w krajowym rynku - na początku kwietnia poinformował, że podjął decyzję o rozpoczęciu procesu przeglądu potencjalnych opcji strategicznych rozwoju. 29 stycznia 2021 r. podpisał umowę z doradcą strategicznym, który pomoże spółce w identyfikacji i potencjalnym wyborze optymalnych opcji strategicznych. Przegląd ma na celu wybór najkorzystniejszego sposobu realizacji długoterminowego celu spółki, którym jest rozwój Grupy prowadzący do maksymalizacji wartości dla obecnych i przyszłych akcjonariuszy spółki. W ramach przeglądu, spółka zamierza przeanalizować scenariusze obejmujące m. in. ewentualne pozyskanie nowych inwestorów dla spółki lub wybranych segmentów jej biznesu; analizowane będą również potencjalne opcje związane z reorganizacją grupy w celu dalszego uporządkowania struktury grupy.

Firma podaje, że 75 proc. jej sprzedaży to hurt, 23 proc. detal, a 2 proc. to nowe projekty. Te 2 proc. jest napędzane głównie dzięki Frisco.pl. Udziały w rynku warszawskim ta spółka zdobywa systematycznie od 2014 roku. Początkowo e-sklep miał w nim 22 proc., w 2015 r. 20 proc., w 2019 r. 44 proc., a w 2020 r. aż 57 proc. Przy tym sprzedaż kształtowała się w następujący sposób: 2014 r. 34,4 mln zł, 2015 r. 36,6 mln zł, 2019 r. 114,3 mln zł, 2020 r. 215,5 mln zł. Lada moment sieć ruszy z dostawami na terenie Poznania. Od niedawna jest obecna we Wrocławiu.

Można więc powiedzieć, że ... "idzie jak burza". Projekty, szczególnie te rozwojowe, wymagają dużych nakładów finansowych. Czy zatem celem Eurocashu jest ich zdobycie, aby utrzymać tempo rozwoju Frisco? Czy e-sklep ma być jedną z głównych opcji strategicznych i potrzebny jest nowy inwestor?

Grupa Eurocash sfinalizowała transakcję nabycia Frisco rok temu. Za e-sklep zapłacono wtedy 132,5 mln zł. Transakcja ostała sfinansowana z kredytu udzielonego przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju („EBOiR”) w kwocie stanowiącej w złotych ekwiwalent 50 mln euro.

Dziś - 20 kwietnia - konkurent Eurocashu czyli GK Specjał - zapowiedział, że szuka doradcy inwestycyjnego. - Widzimy duże możliwości rozwoju. Obecnie w porównaniu do lidera rynku GK Specjał zwiększył przychody w 2020 r. o 17,1%, a lider rynku o 2,2 %, zysk EBITDA wzrósł w GK Specjał o 33,9% a u lidera rynku o 1,2 %. Rentowność GK Specjał w 2020 r. to 1,9% , a u lidera rynku 0,3% natomiast zysk netto GK Specjał za rok 2020 wzrósł o 42,7% , wobec spadku u lidera rynku o ponad 14% - podał Grupa. Specjał monitoruje koszty oraz optymalizuje procesy. Jak zatem chce rosnąć Specjał i w którym kierunku? Czy jednym z nich też może być e-commerce? W tym obszarze hurtownik - w przeciwieństwie do Eurocashu - jeszcze nie jest obecny!