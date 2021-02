Dokumentaliści: Jeżeli jedzenie wegańskie będzie tak przetworzone jak mięso, też nie będzie zdrowe

fot. Arte TV

Twórcy serii „Jedzenie dziś i jutro” prowadzą śledztwo w Niemczech, Francji, Irlandii i Szwajcarii, zaglądając za kulisy przemysłu rolno-spożywczego. Okazuje, że dania wysoko przetworzone, choć tanie i szybkie w przygotowaniu, szkodzą naszemu zdrowiu. Niestety dieta przyszłości, oparta na produktach roślinnych, też nie prezentuje się „zdrowo”. Koncerny spożywcze już pracują nad nowymi technologiami, które spowodują, że gotowe produkty wegańskie będą tak samo wysoko przetworzone jak mięsne, a wiec niezdrowe. Jaka przyszłość nas czeka, pytają dokumentaliści.



• ŚMIECIOWE JEDZENIE. ZA KULISAMI PRZEMYSŁU ROLNO-SPOŻYWCZEGO, Francja, 2020

System, który nas karmi, oszalał. Nigdy wcześniej w sklepach nie było takiego wyboru. Nasze wydatki na żywność nigdy nie były tak niskie, a otyłość i cukrzyca tak powszechne. Kto przyzwyczaił konsumentów do produktów tak słodkich, tak słonych, w tak atrakcyjnych kolorach? Producenci przemysłowi. Czy zastanawiałeś się, co zawiera apetyczny cordon-bleu kupiony w supermarkecie? Dlaczego w jego skład wchodzi kilkadziesiąt składników chemicznych, w tym dodatki i konserwanty? To właśnie od złożoności tego dania rozpoczyna się podróż za kulisy przemysłu rolno-spożywczego. Okazuje się, że zdrowa nie jest nawet dieta wegańska, ponieważ jest równie silnie przetworzona co produkty zawierające białko zwierzęce.

Film dostępny pod linkiem: https://www.arte.tv/pl/videos/091150-000-A/smieciowe-jedzenie/