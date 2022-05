Dom Mody Klif rozda nagrody w zamian za zakupy

Przez trzy tygodnie maja klienci Domu Mody Klif w Warszawie będą mieli okazję zdobyć nagrody w zamian za zakupy.

Dom Mody Klif - nagrody za zakupy

Każdy klient, który w tych dniach pomiędzy godziną 12.00 a 20.00 zrobi zakupy w jednym z salonów na terenie Domu Mody Klif za minimum 1 000 zł, będzie mógł odebrać kartę podarunkową do wykorzystania na kolejne zakupy. Jednorazowy wydatek na kwotę 1 000 zł zostanie nagrodzony voucherem o wartości 100 zł, zakupy na maksymalnie dwóch paragonach na łączną kwotę 2 000 zł – voucherem o wartości 200 zł, a te za 3 000 zł na maksymalnie dwóch paragonach – voucherem na 300 zł. Należy przy tym zaznaczyć, że kwoty się nie sumują i wielokrotność kwot na rachunku nie upoważnia do odebrania więcej niż jednego vouchera. Pula nagród ma łączną wartość 60 tys. zł i będzie rozdawana do jej wyczerpania.

Kiedy klienci mają szansę na nagrody?

Na otrzymanie nagrody mają także szansę osoby, które w czasie trwania akcji zrobią jednorazowe zakupy za dużo mniejszą kwotę, bo już za 100 zł. Ci klienci muszą jednak mieć trochę szczęścia i znaleźć jedną ze stu zawieszek w kształcie motyla-symbolu akcji, ukrytą wśród asortymentu w salonach Domu Mody Klif. W przypadku tej akcji również obowiązuje zasada „kto pierwszy, ten lepszy”.