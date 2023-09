Dopłaty do stacji ładowania. Czy sklepy mogą skorzystać?

Ustawa o elektromobilności mówi, że nowo powstające obiekty użyteczności publicznej (w tym supermarkety czy galerie handlowe) muszą wydzielić miejsca umożliwiające ładowanie aut elektrycznych.

Sklepy muszą inwestować w ładowarki do elektryków. Czy mogą starać się o dofinansowanie?

W połowie lipca br. Ministerstwo Klimatu i Środowiska odpowiedziało na interpelację poselską dotyczącą stacji ładowania samochodów elektrycznych.

Jedno z pytań grupy posłów brzmiało: Czy sieci handlowe, dyskonty, galerie handlowe, hipermarkety zgłaszały do Ministerstwa chęć współpracy w tym zakresie? Czy planowane są jakieś programy zachęcające je do budowania punktów ładowania samochodów elektrycznych?

Przedstawiciel resortu zauważył, że do ministerstwa nie wpłynęły bezpośrednie sygnały od sieci handlowych czy innych sklepów zainteresowanych instalowaniem stacji ładowania.

- Nadzorowany przez Ministra Klimatu i Środowiska Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prowadzi program pn. Wsparcie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury do tankowania wodoru. Budżet programu wynosi 870 mln zł. Katalog potencjalnych beneficjentów programu jest szeroki i obejmuje: przedsiębiorców, jednostki samorządu terytorialnego, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie i rolników. indywidualnych. Dofinansowanie można uzyskać na budowę lub przebudowę ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych między 50 a 150 kW lub pow. 150 kW, stacji o mocy nie mniejszej niż 22 kW innej niż ogólnodostępna stacja ładowania, a także

na budowę lub przebudowę stacji tankowania wodoru. Dofinansowanie waha się od 25% do 50% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Z programu mogą oczywiście skorzystać podmioty wspominane w pytaniu, jako przedsiębiorcy - czytamy w odpowiedzi.

Przypomnijmy, że w stacje inwestują takie sieci jak Biedronka, Lidl czy Kaufland.

Do końca przyszłego roku takie stacje pojawią się w 600 lokalizacjach przy sklepach sieci Biedronka zarówno w wielkich aglomeracjach, jak i mniejszych miastach, a każde urządzenie jednocześnie będzie mogło ładować do trzech aut.