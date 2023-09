Doradca Smaku wraca na antenę TVN. Gwiazdą Michel Moran

Od 4 września na antenie TVN będzie można zobaczyć nowy, XIX sezon programu „Doradca Smaku”. To program dla pasjonatów gotowania ​i pieczenia. Wielbiciele dobrej kuchni znajdują w nim szybkie ​i ciekawe przepisy oraz inspiracje dla swoich kuchennych realizacji.

Nowością w nadchodzącym sezonie jest zmiana prowadzącego. Jesień 2023 to sezon, w którym w tej roli powraca Michel Moran, Francuz o hiszpańskich korzeniach, świadomy szef kuchni i restaurator z ponad 40-letnim doświadczeniem.

„Powrót do Doradcy Smaku to dla mnie ogromna radość. Zawsze lubiłem tę formułę, dzięki której niemal codziennie mogę na chwilę gościć w domach milionów Polaków. Praca przy tej produkcji, to zawsze chwile pełne radości, zabawa smakami, zapachami, formami. Atmosfera na planie doskonała! Czego chcieć więcej?” – powiedział Michel Moran.

Nowe odcinki, jak w poprzednich sezonach, będą emitowane w prime time, o godz. 20.10, od poniedziałku do czwartku. Dane Nielsen Audience Measurement pokazują, że premierowe odcinki poprzednich sezonów programu gromadziły średnio 1,1 mln widzów, co przełożyło się na 8,94 proc. udziału w rynku telewizyjnym wśród wszystkich widzów, 11,16 proc. w grupie komercyjnej 16-49.