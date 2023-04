Dorota Szelągowska w najnowszym katalogu Castoramy zachęca do zmian w kuchniach

Dorota Szelągowska współpracuje z Castoramą

Dorota Szelągowska jest związana z siecią od 2018 roku. W tym czasie doradzała w kwestii aranżacji wielu domowych przestrzeni. W najnowszym katalogu Castoramy skupia się przede wszystkim na kuchniach.

W najnowszym katalogu znajdziemy projekty, które w łatwy sposób można zaadaptować do własnych potrzeb, uwzględniając przede wszystkim wielkość pomieszczenia. Nie zabraknie również porad, które pomogą w wyborze mebli, czy też dodatków. Jednak nie tylko indywidualność jest czymś, co wybrzmiewa. Niezwykle warta zauważenia jest również różnorodność, która odnosi się zarówno do stylu kuchni, jak i dodatków.



Dorota Szelągowska podkreśla również to, że za pomocą nowoczesnych narzędzi, w projektowaniu kuchni nie pozostajemy sami sobie. Dzięki aplikacji dostępnej na stronie www.kuchenneinspiracje.castorama.pl możemy wybrać ponad 100 gotowych rozwiązań do najpopularniejszych rozmiarów i kształtów kuchni. Odpowiadając na kilka prostych pytań, mamy możliwość wybrania tej, która najbardziej przypadła nam do gustu.

- Ważne dla mnie jest to, aby pokazać Polakom, że projektowanie kuchni może być przyjemnością. Cieszę się, że wspólnie z Castoramą możemy dostarczać właśnie takie rozwiązania. W sklepach dostępne są punkty, w których wspólnie z doradcami wybierzemy kuchnię swoich marzeń i dostosujemy ją tak, aby była szyta na miarę. Jest też wygodne narzędzie do projektowania oraz konsultacje online z projektantami. I tak to właśnie ma wyglądać – prosto, szybko i przyjemnie – mówi Dorota Szelągowska.

Nowy, kuchenny katalog, którego ambasadorką jest Dorota Szelągowska jest nie tylko przeglądem dostępnych rozwiązań, ale i też swego rodzaju bazą wiedzy nt. projektowania serca domu.