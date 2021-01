Dostawa do punktu po raz 1. wgrywa z dostawą kurierską

W minionym roku, po raz pierwszy w historii badań Gemiusa, dostawa przesyłki do punktu wskazywana była przez badanych częściej niż dostawa kurierem bezpośrednio do pracy lub do domu. O ile z przesyłki kurierskiej „do drzwi” korzystało według raportu 55% użytkowników, o tyle z przesyłki do punktu korzysta ponad 60% użytkowników. Do maszyn paczkowych zamawia 61% respondentów, a grupę tę powiększają dodatkowo osoby wybierające punkty detaliczne (jak np. placówki Poczty Polskiej, sieci partnerskie, w tym Żabka, Orlen, Ruch, Kolporter i inne) - wskazuje Kamila Kowalska, dyrektor handlowa, Sendit.

Jak wynika z danych własnych przedstawionych przez Pocztę Polską we wrześniu 2020 roku, sklepy partnerskie Żabka, należące do sieci spółki, stanowiły prawie połowę. To one zanotowały największą dynamikę wzrostu, rok do roku, ponad 18%. Do sieci – oprócz sklepów Żabka, należą też stacje Orlen oraz kioski, placówki pocztowe i saloniki prasowe Ruchu. Poczta Polska zapowiedziała również, że w tym roku do użytku zostanie oddanych 500 zewnętrznych automatów paczkowych, a w 2022 roku ich liczba wzrośnie do 2 tys. W 2020 roku automaty paczkowe zyskały największą popularność dzięki marce InPost. Także Sendit S.A. oferuje konsumentom i e-sklepom punkty odbiorcze w całej Polsce – w tym rok ich liczba wzrosła o około 18%. Poza wspomnianym InPostem, do najbardziej popularnych punktów odbiorczych należą m.in. Paczka w Ruchu (4 200 punktów) – oferująca aktualnie najniższą cenę usługi, Poczta Polska (13 600 punktów – własne placówki pocztowe, punkty Orlen i Żabka), DPD (ponad 2 800 punktów), UPS, AP czy FedEx. Poczta Polska do 2022 roku planuje uruchomienie do 2 tys. własnych automatów paczkowych. Zaś DPD ogłosiło, że zacznie dostarczać przesyłki do maszyn SwipBox – automaty paczkowe będą uzupełnieniem i uelastycznieniem oferty przewoźnika i będą dostępne również na platformie Bliskapaczka.pl. FedEx natomiast, dostarczając do saloników Kolportera, oferuje usługę D2P, czyli odbiór z domu, a dostarczenie do punktu.



Zgodnie z prognozami w 2025 roku udział e-commerce w handlu detalicznym wyniesie blisko 1/5 w porównaniu do 11 proc. w 2020 roku.