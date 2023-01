Dostawca Lidla: Szansy upatrujemy we wzroście konsumpcji domowej kosztem restauracyjnej

Jakie są Państwa prognozy na 2023 rok? Co będzie sprzyjało branży spożywczej, a co będzie największym wyzwaniem?

RT: Największym wyzwaniem na najbliższy czas jest ogólna sytuacja ekonomiczna, która dotyka konsumentów praktycznie w całej Europie. Spodziewamy się, że kryzys gospodarczy i związana z nim wysoka inflacja będą miały niebagatelny wpływ na całą branżą spożywczą. W przypadku sektora rolniczego, który jest ściśle związany z kategorią produktów świeżych, mamy do czynienia z lawinowym wzrostem kosztów produkcji niemal na każdej płaszczyźnie: sprzęt rolniczy i części zamienne, paliwo, nawozy oraz koszty pracy. Z uwagi na te uwarunkowania producenci rolni szukają alternatyw dla swojej dotychczasowej działalności, a największym wyzwaniem wydaje się być zapewnienie producentom stabilności ekonomicznej, która pozwoli na dalsze rozwijanie wysoko zaawansowanej technologicznie produkcji rolnej. Pewną szansą dla branży może być z kolei wspomniana sytuacja ekonomiczna, która spowoduje, że konsumenci będą częściej sięgać po relatywnie tanie produkty, takie jak owoce i warzywa. Spodziewamy się też, że wzrośnie konsumpcja domowa kosztem restauracyjnej.

Konsumenci najbardziej polują na niskie ceny. Jak staracie się je Państwo zapewnić w czasach drożejących surowców, cen energii, kosztów pracy?

RT: Już w ostatnich latach wprowadziliśmy szereg rozwiązań mających na celu redukcję kosztów. Kluczem do obniżenia kosztów surowca w przypadku produkcji rolnej jest odnalezienie takich odmian oraz takiej technologii bezpiecznej uprawy, która pozwoli na znaczny wzrost plonów, co pozwala na obniżenie ceny finalnego produktu. Kładziemy również nacisk na coroczną wymianę materiału nasiennego, co ma również kapitalny wpływ na uzyski polowe. W kwestii obniżek cen energii również nie zasypywaliśmy gruszek w popiele – zainwestowaliśmy w panele fotowoltaiczne, a także ogrzewamy pomieszczenia administracyjne ciepłem odzyskiwanym z używanych do produkcji sprężarek. Wprowadziliśmy także czujniki ruchu w halach produkcyjnych, więc światło pali się tylko w momencie, gdy jest to niezbędne. Sytuacja na rynku pracy niejako zmusiła nas też do automatyzowania produkcji. Aktualnie w firmie Awex cały proces pakowania i paletyzowania odbywa się w sposób automatyczny. Do sortowania ziemniaków używamy sortowników optycznych, które same odrzucają wadliwe bulwy. Pozwala nam to na zachowanie dużej elastyczności produkcji i pełną obsługę klientów w najbardziej newralgicznych okresach.

Czy w związku z większą wrażliwością cenową konsumentów planujecie Państwo więcej działań promocyjnych?

RT: Od pewnego czasu możemy zauważyć drobne zmiany w zachowaniu konsumentów. Coraz większą wagę zaczęto przywiązywać do aspektu cenowego, co jest naturalne i zrozumiałe w kontekście bieżącej sytuacji makroekonomicznej. Wzrosła sprzedaż produktów z segmentu low cost, niemniej jednak segment premium pozostał na podobnym poziomie. Jednym z działań promocyjnych, na które chcemy położyć jeszcze większy nacisk jest większa identyfikacja finalnego produktu z producentem rolnym. Chcemy budować przekonanie wśród konsumentów, że sięgają po zdrową i bezpieczną żywność, która nie dość, że dostarcza zbawiennych dla organizmu wartości odżywczych to jeszcze daje zatrudnienie konkretnym ludziom - w tym przypadku rolnikom, którzy uprawiają je przeważnie od wielu pokoleń. Uważamy też, że klienci zasługują na jak najwyższą jakość kupowanych przez nich produktów, i naszym zadaniem jest, żeby za każdym razem konsument chętnie sięgał po nasze produkty z półek sklepowych.

A jak ogólna sytuacja ekonomiczna wpływa na Państwa współpracę z Lidlem w kontekście rozwoju marki własnej?

RT: Współpraca z siecią Lidl trwa w naszym przypadku już od 16 lat. Dzięki temu możemy stwierdzić, że Lidl to stabilny partner, którego strategia wobec kategorii owoców i warzyw w pełni wpisuje się w naszą filozofię dostarczania produktu do końcowego klienta. Powinien mieć on przekonanie, że sięga po produkt bezpieczny, możliwie jak najwyższej jakości i powtarzalny. Marki własne sieci Lidl pozwalają nam zaistnieć z naszymi ziemniakami i cebulami w całej Polsce oraz rozwijać produkcję dedykowanych odmian pod dane indeksy. Nie chcemy schodzić z tej drogi i naszym planem jest, aby rozwijać się wraz z marką własną Lidla.