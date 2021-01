Dostawca produktów FMCG wynajął magazyn P3 w Mszczonowie

P3, długoterminowy właściciel i deweloper europejskich obiektów magazynowych podpisał z firmą HOPI umowę najmu ok. 33.910 m2 powierzchni magazynowo - biurowej w parku P3 Mszczonów. Nowy budynek będzie pełnił funkcję centralnego magazynu oraz głównej siedziby HOPI w Polsce.

HOPI to jeden z największych dostawców usług logistycznych w Europie Centralnej. Specjalizuje się w obsłudze magazynowej, co-packingowej i spedycji dla czołowych producentów FMCG oraz sieci handlowych. Firma HOPI wynajmuje magazyny w innych parkach należących do P3, min. w Czechach i Rumunii.

Firma HOPI wprowadzi się do magazynu, w którym zajmie ok. 32.600 mkw. powierzchni magazynowej i ok. 1.310 mkw. powierzchni przeznaczonej na trzykondygnacyjne, reprezentacyjne biuro ze szklaną fasadą. Ze względu na rodzaj prowadzonych operacji około 60 proc. powierzchni magazynu zostanie przygotowane do działania w kontrolowanej temperaturze.

Przeczytaj także: Grupa BIK planuje rozbudowę dwóch magazynów

W transakcji najmu klienta reprezentowała firma doradcza BNP Paribas Real Estate.