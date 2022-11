Dostawcy Żabki dostaną wcześniejszą zapłatę. Pomogą EBOR i Santander

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) uruchomił program pod nazwą Supply Chain Solutions Framework. To nowy mechanizm mający na celu zapewnienie bardziej przystępnego finansowania firmom. Pierwszy projekt w Polsce będzie realizowany we współpracy z bankiem Santander.

EBOR i Santander pomogą Żabce

EBOR i Santander będą wspierać operacje łańcucha dostaw sieci Żabka, która prowadzi jedną z wiodących sieci typu convenience. Projekt umożliwi dostawcom Żabki otrzymanie wcześniejszej zapłaty za towary i usługi.

Sieć Żabki, licząca ponad 8700 nowoczesnych sklepów typu convenience na terenie całego kraju, prowadzona jest przez niezależnych przedsiębiorców na zasadzie franczyzy. Deklarowanym celem Żabki jest stworzenie całego „ekosystemu wygody”, obejmującego rozwiązania przeznaczone dla klientów ceniących swój czas i wygodę. Poza wygodnymi sklepami stacjonarnymi Żabka, w ekosystemie znajdują się punkty gastronomiczne (Żabka Café), aplikacja mobilna Żappka, sklepy autonomiczne Nano, dostawca dań gotowych Maczfit i marketplace Dietly oraz aplikacja q-commerce Żabka Jush! oraz platforma e-commerce Delio.

Program o wartości do 225 mln zł

Udział w programie o wartości do 225 mln zł ma pozwolić Żabce na rozszerzenie jej obecności na rynku i dalsze wspieranie dostawców. Większość z nich to firmy z sektora MŚP. Program ma im pomóc poprzez zwiększenie dostępu do finansowania.

Do tej pory EBOR zainwestował ponad 11,7 mld euro w około 480 projektów w Polsce.

Żabka ma na razie trzech inwestorów

Przez ostanie lata widzimy imponujący wzrost sieci Żabki. Zarówno ilościowo jak i jakościowo. Na pewno widoczny jest też potężny rozwój Żabki w obszarze digitalowym.

Obecnie sieć ma 3 inwestorów: CVC Capital Partners, Partners Group i EBOR.

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) z siedzibą w Londynie jest liderem w finansowaniu rozwoju i działalności doradczej. Właściciele EBOiR to 71 krajów, a także Unia Europejska i Europejski Bank Inwestycyjny. Bank powstał w 1991 roku, aby pomóc w odbudowie gospodarek w Europie Środkowo-Wschodniej.