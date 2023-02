Dostęp do Empik Go w programie lojalnościowym Żabki za 500 żappsów

Korzystając z aplikacji żappka, klienci mogą skorzystać z 30-dniowego dostępu do Pakietu Go Mini, który daje możliwość przeczytania 2 ebooków lub przesłuchania 2 audiobooków.

Ile kosztuje dostęp do Empik Go?

Konsumenci mogą wymienić żappsy dostępne w programie lojalnościowym sieci na dostęp do Platformy Empik Go. Chcąc skorzystać z promocji musimy wydać w sklepach Żabka lub Żabka Nano 125 zł, co przekłada się na 500 żappsów. Dostęp do platformy jest 30-dniowy. Kupon aktywuje się w aplikacji żappka.