DOUGLAS: chcemy być neutralni pod względem emisji CO2

Koncentracja na rozszerzaniu kategorii produktów clean beauty i kosmetyków naturalnych

Ambitny cel klimatyczny: neutralny pod względem emisji CO2

DOUGLAS Collection nawiązuje partnerstwo z Plastic Bank

DOUGLAS stawia sobie za cel zostanie siłą napędową w zakresie zrównoważonego rozwoju w branży kosmetycznej. Stara się koncentrować na produktach clean beauty oraz kosmetykach naturalnych. Dąży również do osiągnięcia neutralności klimatycznej, do końca 2025r.

Raport na temat zrównoważonego rozwoju [ESG Report - Douglas] opublikowany dziś przez DOUGLAS koncentruje się na czterech obszarach: ludzie, produkty, planeta i zarządzanie, w ramach których kluczowe są tematy:

• satysfakcja klienta i doświadczenie zakupowe

• różnorodność, równość i inkluzywność

• zaangażowanie pracowników

• zrównoważony asortyment, zwłaszcza w kategorii marek własnych

• redukcja emisji CO2

• efektywne gospodarowanie zasobami

• zaangażowanie managementu w ESG

W związku powyższymi kwestiami DOUGLAS sformułował obowiązkowe, jakościowe i ilościowe, cele na najbliższe lata. „Będziemy mierzyć się z naszymi planami i obietnicami oraz komunikować postępy w sposób konsekwentny i przejrzysty” – powiedziała Tina Müller.



Ponadto DOUGLAS wyznaczył sobie cel zmniejszenia emisji CO2 we własnej działalności gospodarczej (w Zakresie 1 i 2) o co najmniej połowę do końca 2025 r. w porównaniu z 2019r. Aby stać się neutralnym dla klimatu, DOUGLAS w 2025 r. zrekompensuje nieuniknioną emisję za pomocą wprowadzenia certyfikowanych norm. DOUGLAS szuka różnych sposobów na zwiększenie w produkcji udziału materiałów pochodzących

z recyklingu, przy jednoczesnym zmniejszeniu ilości odpadów wytwarzanych w firmie. Jednocześnie zamierza stworzyć system segregacji odpadów z podziałem na materiały i rodzaj utylizacji, dzięki czemu konsumenci będą wiedzieć, gdzie trafiają kolejno: szkło, papier i inne materiały przeznaczone do recyklingu.

Zmiany w e-commerce

Zmianę można zaobserwować także w e-commerce. Liczba zwrotów w latach 2019-2021spadła o około 1/3, zatrzymując się na poziomie 4,4% wszystkich dostarczonych przesyłek. Dodatkowo w Niemczech, wszystkie zwrócone produkty, których nie można odsprzedać, ale nadają się do darowizny, są przekazywane organizacjom charytatywnym, takim jak „Die Tafel Düsseldorf e. V.” i „Bürgerstiftung”.