Douglas przejmuje apteki

Wielkość sprzedaży niemieckiego rynku aptecznego w 2020 roku szacowana jest na około 60 miliardów euro; w głównych krajach działalności Douglas, takich jak Francja, Włochy, Hiszpania, Polska, Austria i Holandia, wartość ta została ostatnio oszacowana na ponad 100 miliardów euro.

- Rynki kosmetyków i zdrowia coraz bardziej się przenikają, co wyraźnie widać w życzeniach naszych klientów. Oczekuje się, że w związku ze zbliżającym się wprowadzeniem e-recept w Niemczech branża aptek internetowych odnotuje ogromny wzrost. Dzięki Disapo będziemy systematycznie wykorzystywać możliwości rozwoju na internetowym rynku zdrowia – mówi Tina Müller, dyrektor generalny Douglas Group.

Firma disapo.de Apotheke B.V. z siedzibą w Heerlen jest jednym z najszybciej rozwijających się dostawców w branży aptek internetowych.

Douglas ma około 2000 sklepów, w tym ok. 140 w Polsce. W roku obrotowym 2020/21 Grupa osiągnęła sprzedaż na poziomie 3,1 mld euro.

W pierwszym kwartale roku rozliczeniowego 2021/2022, trwającym od października do grudnia 2021, europejska grupa kosmetyczna Douglas zwiększyła sprzedaż like for like o 16,8 procent rdr, do 1,3 miliarda euro.

Firma poinformowała, że w tym czasie w handlu elektronicznym sprzedaż wzrosła o 1 procent do 437 milionów euro i o 75,4 procent w porównaniu do kwartału sprzed pandemii COVID-19.

Dobre wyniki zanotowano na wszystkich rynkach, w szczególności we Francji i w Europa Południowo-Wschodniej. Wyzwaniem jest rynek hiszpański.

- Działalność sklepowa odnotowała wyraźne i zauważalne ożywienie po długich lockdownach i spowolnieniach sprzedaży. Jednocześnie udało nam się nieznacznie zwiększyć wysoki poziom sprzedaży w e-commerce - komentuje Tina Müller, dyrektor generalny Douglas Group.