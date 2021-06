Dr Martens sprzedał więcej butów pomimo zamkniętych sklepów

Lockdown nie zaszkodził marce Dr Martens, fot. Shutterstock

Dr Martens odnotował w zeszłym roku znaczny wzrost obrotów, pomimo zamkniętych w wyniku lockdownu sklepów. Brytyjska marka obuwnicza sprzedała 12,7 mln par butów w zakończonym 31 marca roku finansowym 2020/2021, w porównaniu z 11,1 mln rok wcześniej.

Dyrektor generalny firmy, Kenny Wilson powiedział, że wzrost podczas pandemii ilustruje siłę marki. - W trudnych czasach konsumenci sięgają po produkty, którym ufają, o których wiedzą, że będą w ich garderobie przez wiele lat.

Całkowita sprzedaż ostatecznie wzrosła o 15 proc., do 773 milionów funtów, przy silnym wzroście sprzedaży internetowej (+73 proc.). Zysk operacyjny brutto (EBITDA) wzrósł o 22 proc. do 224 milionów funtów. Zysk netto był o połowę niższy niż rok temu, co było wynikiem jednorazowych kosztów związanych z debiutem giełdowym na początku tego roku.