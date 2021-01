Dr Martens z dobrymi perspektywami giełdowymi

fot. Dr Martens

Brytyjska marka obuwnicza Dr Martens znana z butów z grubymi podeszwami i charakterystycznymi żółtymi szwami rozpoczyna 25 stycznia notowania giełdowe. Firma z Northamptonshire została wyceniona na 3,5 mld funtów.

Jeśli wejście na giełdę zakończy się sukcesem, 22 pracowników wyższego szczebla otrzyma wypłaty w wysokości 350 mln funtów. Wśród nich jest dyrektor naczelny Kenny Wilson, który dołączył do firmy dwa lata temu i może otrzymać pakiet akcji wart 58 milionów funtów. Wcześniej pracował dla Cath Kidston, która upadła w zeszłym roku. Prezes Paul Mason, który był kiedyś dyrektorem generalnym Asdy, również otrzyma wielomilionowy zysk.

Grupa byłych pracowników Dr Martens otrzyma akcje o wartości 150 milionów funtów, podczas gdy około 2200 młodszych pracowników dostanie premie pieniężne. Wyższa kadra zarządzająca firmy podzieli się pulą gotówki, która według Petera Morrisa, pracownika Saïd Business School w Oxfordzie, może być warta 485 mln funtów.

Sprzedaż klasycznego modelu 1460 i innych butów Dr Martens w ostatnich latach rozkwitła. Dr Martens obecnie sprzedaje 11 milionów par butów rocznie w ponad 60 krajach. Marka stała się popularna wśród zamożnych młodych ludzi w regionie Azji i Pacyfiku.

W 2013 roku wartość sprzedaży firmy wyniosła 160 mln funtów, a w roku do marca 2020 aż 672 mln funtów. W ciągu kolejnych sześciu miesięcy do września 2020 roku sprzedaż produktów wzrosła o 18 proc. do 318 mln funtów, a zyski Dr Martens wzrosły o jedną trzecią do 86,3 mln funtów. Firma zdołała przetrwać pandemię COVID-19 pomimo zamknięcia 130 sklepów stacjonarnych.

Kultowe buty zaprojektował dla niemieckiej armii po II wojnie światowej dr Klaus Maertens. Od 1960 roku produkowała je brytyjska firma R Griggs. Jej właściciele sprzedali w 2013 roku markę funduszowi Permira za 300 mln funtów, zachowując 10 proc. udziałow. Są one wyceniane obecnie na 330 mln funtów.

Buty były spopularyzowane przez subkultury skinheadów, punków i gothów.