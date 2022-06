Dr Martens: Zyski poszybowały

W ciągu roku finansowego, który zakończył się 31 marca br., sprzedaż Dr Martens wzrosła o 22%, do 908,3 mln funtów, a EBITDA o 28%, do 263 mln funtów. Przychody ze sprzedaży DTC wzrosły o 6 punktów do 49%, głównie za sprawą e-commerce - sprzedaż w tym kanale podwoiła się w porównaniu do poziomów sprzed pandemii.

Wzrost sprzedaży DTC przyczynił się do wzrostu marży brutto - wzrost o 2,8 pkt., do 63,7% - choć zostało to częściowo skompensowane przez roczne koszty związane z działalnością na giełdzie oraz planowany wzrost inwestycji marketingowych.

Sprzedaż detaliczna firmy Dr Martens odnotowała wyraźne ożywienie - po zniesieniu ograniczeń związanych z Covid-19 wrosła o 86%, podczas gdy sprzedaż hurtowa wzrosła o 5%.

Wyniki były dobre w obu Amerykach i regionie EMEA, ze sprzedażą odpowiednio wyższą o 29% i 19%, jednak w dywizji Azji i Pacyfiku, najmniejszym regionie dla Dr Martens, sprzedaż spadła o 10%.