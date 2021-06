Drogerie Way to Beauty będą bardziej widoczne w internecie

Z początkiem czerwca br. agencja interaktywna MBridge - Marketing Experts rozpoczęła współpracę z Way to Beauty - drogerią online oraz właścicielem ogólnopolskiej sieci sklepów Way to Beauty. Agencja będzie odpowiedzialna za większość działań e-marketingowych sklepu - zarówno SEO, Content Marketing, jak i działania performance marketingowe.

Współpraca MBridge z Way to Beauty obejmie szereg aktywności, mających zapewnić drogerii większą widoczność w internecie i tym samym większą sprzedaż. Specjaliści SEO zadbają o optymalizację witryny pod kątem wyszukiwarek internetowych, wykorzystując w tym celu autorskie narzędzia automatycznie monitorujące kluczowe elementy serwisu w celu zapewnienia bezpieczeństwa SEO.. Działania te będzie wspierać dział Contentu odpowiedzialny za tworzenie angażujących treści, ich dystrybucję oraz współpracę z twórcami internetowymi. W przypadku sklepu internetowego nie mogło też zabraknąć działań efektywnościowych - zespół Performance będzie czuwał nad kampaniami w Google i na Facebooku.

Way to Beauty to ogólnopolska sieć drogerii oraz drogeria internetowa WayBeauty.pl - oprócz witryny internetowej sklep posiada także aplikację mobilną dostępną w Google Play i App Store. W ofercie znajdziemy kosmetyki do ciała, włosów i makijażu.